"No se acerquen": Sacerdote argentino exige a votantes de Milei que no usen comedores populares

El sacerdote Francisco Olveira desató una polémica en Argentina al advertirles a los votantes del presidente electo, Javier Milei, que no intenten acudir a los comedores populares ni solicitar ningún tipo de ayuda, ya que ello contradice la posición política que tomaron el pasado domingo.

"Como ganó la opción que dice que dónde hay una necesidad no hay un derecho, quiero pedirles a los votantes de Milei coherencia y, por tanto, que no se acerquen desde mañana al comedor ni a ningún otro servicio que damos desde la Fundación Isla Maciel", escribió en sus redes sociales, al referirse a lugar en donde suele ir a comer gente pobre.

"Tampoco nos pidan nada. 'No con la mía', como dice la vicepresidenta electa (Victoria) Villarruel, pero no por eso del ojo por ojo y diente por diente, sino porque simplemente no va a haber recursos para todes", agregó.

"En la frase es muy clara. No les digo que no que no los voy a recibir, sino que ustedes tenga coherencia con el voto que dieron. Eso no significa que no los vamos a recibir, de hecho los recibimos", El Padre "Paco" Olveira

Olveira, quien es conocido como "el padre Paco", es un militante peronista que suele salir en los medios y forma parte del grupo Curas en la Opción por los Pobres.

Su posteo provocó una inmediata controversia en la que se advirtió que la postura de Olveira es discriminadora, revanchista y alejada de los preceptos de solidaridad religiosos.

"Así son, deleznables: te cambio el voto por un plato de comida pero de trabajo y progreso ni hablar", "¿Eso es caridad cristiana?", "El cura decidió que si sos pobre y votaste a Milei no tenés más derecho a un plato de comida", lamentaron algunos usuarios de redes sociales.

¿Coherencia?

"Quiere castigar a los pobres por no votar como él", "Los católicos no ponemos condiciones a la ayuda al prójimo", "He visto canalladas, pero esto las supera", agregaron otros.

En respuesta, Olvera aclaró que solo les está pidiendo a quienes votaron a Milei que sean consecuentes con lo que votaron.

"A nadie le pedimos ni el carnet de afiliado ni le interrogaremos. Esas prácticas sabemos, los que tenemos memoria, quienes las hacían y quienes ahora las reivindican", dijo en referencia a la dictadura militar de los años 70.

También subió la apuesta y convocó a los mileístas a renunciar a los subsidios al transporte y así "no siguen chupando de la teta del Estado, como ustedes dicen".

Este jueves, además, continuó la polémica en una entrevista en la que vaticinó que Milei podría terminar su Gobierno de manera anticipada.

"Los que se comieron el discurso de odio y dicen: 'que explote todo'. No, flaco, si se explota todo lo que explota es la gente como nosotros (…) se acaba la obra pública por lo menos durante cuatro años, aunque no creo que (Milei) dure cuatro años, pero no vamos a tener un asfalto para que pueda pasar un colectivo", dijo.