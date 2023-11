Asesor económico de Milei: "Hay que sufrir para que se aprenda que las cosas cuestan"

Carlos Rodríguez, un excatedrático que eventualmente fungirá como jefe del consejo de asesores económicos del presidente electo de Argentina, Javier Milei, levantó polémica este jueves al asegurar que los trabajadores, a los que calificó como "pobre gente parte del sistema", tenían que sufrir para aprender "que las cosas cuestan".

"Hay que sufrir. No cabe duda: hay que sufrir para que se aprenda que las cosas cuestan (…). El laburante –trabajador– que me está viendo ahora, tiene que reconocer y darse cuenta de que hay dos clases de laburantes: los vivos y los laburantes. Los vivos, se hacen los vivos y, lamentablemente, no aparecen, se borran", sostuvo el experto en entrevista concedida a La Nación.

Rodríguez, quien es rector fundador de la Universidad Centro de Estudios Macroeconómicos (Ucema, privada), cargó asimismo contra trabajadores públicos y militantes peronistas, a los que tildó de "ñoquis" –manera despectiva de referirse a los empleados que cobran sin trabajar– y contra profesiones que, según él, "son de 'ñoquis'". "No quiero ofender a nadie, [pero] hay profesiones que no sirven", recalcó.

AGENTINA: "Hay que sufrir, para que aprenda que las cosas cuestan (...) y si, van a sufrir,no hay más remedio, esto es una guerra": Carlos Rodríguez, jefe del equipo de asesores económicos de Milei. pic.twitter.com/OsQ6l3STFT — PIENSAPRENSA 338,4 mil Seguidores (@PiensaPrensa) November 23, 2023

"Cuando hay una guerra, ¿quiénes son los que sufren? ¿Los que los mandan a pelear? ¿Quiénes los mandan a pelear? Los de arriba, no te quepa la menor duda. Y sí. Hay que sufrir, van a tener que sufrir. No hay más remedio. Esto es una guerra", completó.

"Bomba atómica en marcha"

A pesar del alto cargo que aparentemente ostentará a partir del próximo 10 de diciembre, Rodríguez aseveró que sus interacciones con Milei se han producido principalmente a través de las redes sociales y no en persona.

A este respecto, pese a vaticinar que "habrá un 'shock'" que no arruinará el país y que ahora mismo la situación sociopolítica equivale a "una bomba atómica en marcha", aseguró que no tenía "ni la más leve idea" de cuáles serían las medidas concretas que adoptarán el mandatario electo y su equipo en materia económica.

"Nos dejaron un campo minado, hay minas por todos lados. (…). Por eso es mejor no tener un ministro de Economía ahora, porque cualquier mina que pisen ahora de golpe y porrazo, le echan la culpa a él", argumentó.

Con esto pretendía tanto recargar toda la responsabilidad de la situación económica en el Gobierno saliente, como justificar la falta de claridad sobre una designación que es ampliamente esperada y sobre la que, dijo, nadie conoce, ni siquiera personas del círculo más próximo a Milei, como la futura canciller, Diana Mondino.

Al margen de cualquier especulación, el presidente electo y miembros de su formación política, La Libertad Avanza, ya han revelado algunas de las directrices de su política económica: privatizaciones masivas –incluyendo la energética Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), los medios públicos y Aerolíneas Argentinas–, reducción drástica de las carteras ministeriales y suspensión de obras de infraestructura.

Si te ha gustado, ¡compártelo con tus amigos!