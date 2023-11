Patricia Bullrich será la ministra de Seguridad del gobierno de Javier Milei en Argentina

La excandidata a presidenta de Argentina Patricia Bullrich (Juntos por el Cambio - JxC) será designada como ministra de Seguridad del gobierno de Javier Milei a partir del 10 de diciembre, informó este jueves La Nación.

Bullrich había ocupado ese cargo durante la gestión de Mauricio Macri (2015-2019), y en ese período protagonizó algunas polémicas por defender a la Gendarmería, responsabilizada por la desaparición y muerte del activista Santiago Maldonado en 2017, y por apoyar al expolicía Luis Chocobar, condenado por disparar y matar por la espalda a un delincuente ese mismo año.

Como ministra, fue promotora de las políticas de "mano dura", y no le tembló el pulso a la hora de ordenar operativos represivos ante cada manifestación en las calles.

🛑 Patricia Bullrich será la ministra de Seguridad del Gabinete de Javier Milei, según confirmaron fuentes de La Libertad Avanza. ❗De esta manera, la excandidata a la presidencia ocupará el cargo que ya tuvo durante el Gobierno de Mauricio Macri. 🗣️ “Si me lo ofrecen y me… pic.twitter.com/xJHy1HR0nE — Radio Mitre (@radiomitre) November 23, 2023

Hace tres días, Bullrich había sido consultada sobre la posibilidad de que Milei, exrival en los comicios presidenciales, la nombrara para dirigir la cartera de Seguridad. "Si me lo ofrecen y me dicen que no hay otra alternativa, bueno, lo acepto", dijo en una entrevista con el canal TN. Y aclaró que no es ese el lugar que más le gusta y además ya lo ha ocupado.

Acuerdo y pedido de disculpas

Luego de quedar tercera en las elecciones generales de octubre, la expostulante Bullrich y Macri se aliaron a Milei y apoyaron su candidatura para el balotaje frente al ministro de Economía y aspirante de Unión por la Patria, Sergio Massa.

El acuerdo entre dos de los principales dirigentes de JxC y el líder de La Libertad Avanza fue incómodo, ya que previamente se habían insultado mutuamente.

Antes de las primarias, Bullrich había "coqueteado" con Milei con la intención de atraerlo a Juntos por el Cambio debido a sus coincidencias ideológicas. No lo logró. En cambio, el dirigente se dedicó a polarizar con ella, a insultarla, a descalificarla.

La acusación más grave fue la de "montonera asesina que puso una bomba en un jardín de infantes" que el ultraderechista le hizo a Bullrich en alusión a su pasado como integrante de Montoneros, una guerrilla de los años 70.

Por su parte, en el tramo final de la campaña antes de las generales, Bullrich dijo que las ideas de Milei le preocupaban, porque eran "malas y peligrosas".

Tras sellar el pacto, Milei afirmó que ambos se pidieron "disculpas de manera sincera". "A veces la campaña lleva algunos excesos, es de buena gente reconocerlo", dijo.

A partir de entonces, la futura ministra de Seguridad aseguró que Milei representaba "el verdadero cambio", necesario para cumplir con uno de sus principales objetivos políticos: "terminar con el kirchnerismo".

