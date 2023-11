¿Quién es Geert Wilders, líder del partido de extrema derecha que ganó en las elecciones en Países Bajos?

Geert Wilders, líder del partido neerlandés de extrema derecha Partido por la Libertad (PVV), tiene posibilidades de convertirse en el próximo primer ministro de Países Bajos tras la victoria de su formación política en las elecciones generales que se celebraron este miércoles.

Así, el PVV obtuvo 37 de 150 escaños en el Parlamento neerlandés, seguido por la alianza de izquierda GroenLinks–PvdA con 25 y la formación liberal del Partido Popular por la Libertad y la Democracia (VVD) con 24. Ahora, para convertirse en primer ministro, Wilders necesita convencer a posibles socios de coalición de otros partidos para que trabajen con él.

La combinación del PVV, del VVD, del Nuevo Contrato Social y del Movimiento Campesino-Ciudadano es la más obvia por el momento, escribe NOS.

No obstante, la líder del VVD, Dilan Yesilgoz, sostuvo que su partido no participará en el gabinete. En este contexto, Wilders expresó que la decisión del VVD "no facilita la formación" del Gobierno. "La formación puede llevar ahora meses. La señora Yesilgoz no se lo puso fácil a sus votantes", dijo.

Prohibir mezquitas

Wilders empezó su carrera política como miembro del VVD, al que pertenece el primer ministro saliente, Mark Rutte, recogen medios locales. Sin embargo, cada vez eran más frecuentes las disputas del político con la dirección del partido. Cuando el VVD apoyó la candidatura de Turquía a la UE en 2004, Wilders se separó y formó el PVV.

El líder del PVV es conocido por sus opiniones antiislámicas, que se reflejan en la propuesta y el programa partidarios. Así, la formación política aboga por expulsar a los inmigrantes ilegales, prohibir las mezquitas y las escuelas islámicas, imponer restricciones al uso del velo en los edificios gubernamentales, restringir el número de estudiantes extranjeros, entre otras cosas.

Suavizando las ideas

Si bien Wilders mantuvo sus opiniones antiislámicas, que siguen formando parte de su programa electoral, está suavizando sus ideas y asegura estar dispuesto a echar por tierra las medidas más estrictas como la prohibición de las mezquitas o del Corán si puede sentarse en el nuevo gabinete, señala Parool. El político destaca que su prioridad es reducir la afluencia de inmigrantes.

Así, el líder del PVV prometió ser "razonable". "Hago un llamamiento a todos los partidos: la campaña terminó, debemos buscar puntos en común, trabajar juntos. Cada partido debe superar su sombra", afirmó.