Choque de poderes en Brasil: ¿por qué el Congreso busca quitarle poder de decisión al Supremo?

. @gcamarotti, sobre reação do STF à aprovação da PEC do Senado que limite poderes da Suprema Corte: “O Supremo tem instrumentos e vai usar esses instrumentos. Deve analisar, sim, a inconstitucionalidade dessa PEC que limita decisões monocráticas. (...) Conversei com alguns… pic.twitter.com/l2sFfUYox4