El gobierno español reconoce que la amnistía a los independentistas "no estaba" en sus planes

El gobierno español reconoció este viernes que la ley de amnistía a los independentistas catalanes "seguramente no estaba" en sus planes, pero explicó que tuvo que ceder ante los resultados de las elecciones del pasado 23 de julio.

"Seguramente en nuestra hoja de ruta no estaba" la amnistía, explicó la portavoz del gobierno de Pedro Sánchez, Pilar Alegría, en una entrevista en Cadena Ser. No obstante, justificó: "Pero es que en la vida y en la política uno no elige los momentos".

🎙️ @Pilar_Alegria, ministra y portavoz del Gobierno: “En nuestra hoja de ruta (la amnistía) no estaba para estos momentos, pero en la política uno no elige los momentos”🎥 Entrevista completa: https://t.co/uhagaWINAKhttps://t.co/ZJJmMewxoXpic.twitter.com/UU37iMXqFz — Hoy por Hoy (@HoyPorHoy) November 24, 2023

El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) negoció con los partidos independentistas Junts x Catalunya y Esquerra Republicana de Catalunya una ley de amnistía para todos los encausados por el 'procés' independentista, a cambio de su apoyo la investidura de Pedro Sánchez, quien finalmente revalidó su mandato.

El mandatario socialista es muy criticado porque, antes de saber que iba a necesitar los apoyos de los independentistas, se manifestaba en contra de la amnistía.

"El camino de la convivencia"

El texto, que ya empezó su trámite, desató una ofensiva de la derecha y la ultraderecha española en todos los frentes, que incluye manifestaciones callejeras a las afueras de las sedes del PSOE, algunas con disturbios y detenidos, y apelaciones a la Unión Europea (UE).

No obstante, la vocera socialista defendió hoy el impulso a la polémica amnistía: "Teníamos claro que había que adoptar las medidas nacionales para continuar por el camino de la convivencia".

Alegría, que también es ministra de Educación, aseguró que la proposición de ley es "plenamente constitucional".