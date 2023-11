"No hay complicidad con nadie": López Obrador ofrece nuevos datos de la captura del 'Nini'

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró este viernes que la detención de Néstor Isidro Pérez Salas, alias 'El Nini', quien era jefe de seguridad de 'Los Chapitos', hijos del narcotraficante Joaquín 'El Chapo' Guzmán, demuestra que su Gobierno está combatiendo de manera efectiva al crimen organizado.

"Un distintivo del Gobierno que represento es el de que no hay relaciones de complicidad con nadie, no existe protección ni a la delincuencia organizada ni a la delincuencia de cuello blanco", dijo al citar la carta que le envió el presidente de EE.UU., Joe Biden, para felicitarlo por la detención.

"Le agradecemos la mención, el reconocimiento", señaló López Obrador luego de que Biden aplaudiera "a los valientes hombres y mujeres de las fuerzas de seguridad mexicanas que emprendieron esta exitosa operación".

El mandatario mexicano presumió que la captura del 'Nini' es una prueba más de que, a diferencia de sus antecesores, su estrategia de seguridad sí está dando resultados positivos.

El presidente @lopezobrador_ Sobre la detención del jefe de seguridad de los "Chapitos". "Agradecemos la mención y el reconocimiento del presidente @POTUS y aclarar de que un distintivo que represento, es de que no hay relaciones de complicidad con nadie". #Mañanera@Notimexpic.twitter.com/gvEraF9IPt — JAVIER LIRA (@gatografo76) November 24, 2023

"No hay impunidad, por eso estamos avanzando. Cuando no hay una línea divisoria, cuando no hay fronteras entre la autoridad y la delincuencia no se puede garantizar la paz, la tranquilidad a los ciudadanos. Antes pasaba eso", explicó.

En ese sentido, recordó el caso de Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad del expresidente Felipe Calderón, que fue encontrado culpable de complicidad con el Cártel de Sinaloa durante un juicio realizado en tribunales estadounidenses.

Fentanilo

López Obrador afirmó que seguirá manteniendo una relación cercana con EE.UU. para el combate al crimen organizado, sobre todo por razones humanitarias, debido a la crisis que enfrenta ese país por el consumo de fentanilo.

"Ellos están padeciendo una situación lamentable, una pandemia del consumo de fentanilo, pierden la vida 100.000 jóvenes por año. Independientemente de diferencias políticas, ideológicas, todos estamos obligados a ayudar", afirmó.

También reveló que este fue uno de los temas que abordó la semana pasada durante la reunión que mantuvo con el presidente de China, Xi Jinping, en el marco de la Cumbre de la Alianza Pacífico (APEC), que se realizó en San Francisco.

"Él está también en la misma postura. Me dijo: 'nosotros padecimos la crisis del opio y sabemos lo que eso significa', por eso están dispuestos a ayudar para evitar la comercialización de precursores químicos que se utilizan para elaboración de fentanilo", señaló.

Por otra parte, el secretario de Defensa, Luis Crescencio Sandoval, explicó que 'El Nini' había logrado escapar en dos ocasiones anteriores y habría sido el responsable de una serie de agresiones contra el personal militar, que causaron "una cantidad importante de heridos".

"En marzo o mayo de este año ('El Nini') ordenó la ejecución de dos personas en Tamazula que originalmente habían sido secuestradas", dijo.

La captura, agregó, fue resultado de un trabajo conjunto de inteligencia en el que participaron de la Fiscalía General de la República, la Agencia de Investigación Criminal, el Centro Nacional de Inteligencia, la Guardia Nacional, el Ejército y la Fuerza Aérea.