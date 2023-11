¿Milei al Gobierno, Macri al poder? Estallan memes por el armado del nuevo gabinete en Argentina

Las tensas negociaciones para definir al gabinete que acompañará al presidente electo de Argentina, Javier Milei, desataron una oleada de memes debido a la fuerte injerencia del expresidente Mauricio Macri.

A cinco días de haber ganado las elecciones, Milei no ha dado a conocer formalmente los nombres de la mayoría de los nuevos funcionarios y los días transcurren entre idas y vueltas, en un clima de incertidumbre.

En medio de ese proceso, que incluso obligó a Milei cancelar un viaje a EE.UU. que iba a realizar este viernes, aparecieron los nombres de políticos macristas para ocupar cargos centrales en el Gobierno que asumirá el próximo 10 de diciembre.

Macri presentando su nuevo plan de gobierno : pic.twitter.com/zAsznGQsQe — Johnny Bear (@Yonyber) November 24, 2023

Se trata de Luis Caputo, expresidente del Banco Central propuesto como ministro de Economía; y la excandidata presidencial Patricia Bullrich, quien volvería al Ministerio de Seguridad, que ya ocupó durante el macrismo.

El error de impresión fue subsanado pic.twitter.com/XScoUiteH9 — Sebastian Fernandez (@rinconet) November 24, 2023

Además, Luis Petri, un diputado que fue candidato a la vicepresidencia en la fórmula que encabezaba Bullrich, está nominado para el Ministerio de Defensa.

En cuanto se difundieron estas supuestas designaciones, que serían el "pago" a Macri por el apoyo crucial que le dio a Milei durante la campaña, las bromas y memes colmaron las redes sociales.

Los funcionarios de Macri volviendo al gobierno el 10 de Diciembre en Argentina. pic.twitter.com/VlcMh1FAhn — Nany cristal 😈 (@NanyCristal) November 23, 2023

El ganador

"Milei al Gobierno, Macri al poder", "Votaron Mileis y les dieron Macris", "Macri no se postuló pero ganó", "Escrutinio definitivo: ganó Macri", "El que depositó Mileis, recibirá Macris", escribieron algunos usuarios.

Otros se burlaron porque, cuando Macri anunció públicamente su apoyo a Milei, el entonces candidato aseguró que era un respaldo "sin condiciones", una "ayuda desinteresada" sin "exigencias" de ningún tipo.

Hagamos viral 👉 #Libertitere¡¡¡No me digan que macri no es genial!! pic.twitter.com/LRKM0TI88Z — Marilé (@MarileNeumayer) November 24, 2023

Además, cuando todavía eran supuestamente adversarios, Macri había descalificado al partido de Milei porque era "fácilmente infiltrable" por otras fuerzas políticas. Al final, fue Juntos por el Cambio el espacio que terminó permeando al ultraderechista.

Un usuario recordó que, en 2019, el expresidente perdió la reelección en primera vuelta. Por esa razón, este año no se pudo postular porque tenía altos índices de imagen negativa y escasa intención de voto; y Bullrich, la candidata de su coalición, quedó en un lejano tercer lugar en la primera vuelta. "Y aun así, Macri vuelve a la presidencia", ironizó.

- Señor Macri podemos gobernar también?- Estamos gobernando Javi, somos un equipo. pic.twitter.com/wKaTmx9NM6 — S (@Satinfaction_) November 23, 2023

Uno más complementó: "A mí no me parece muy democrático que vayan a gobernar los que salieron terceros, pero seguro me equivoco".

"Macri descartó que [su hija] Antonia vaya a reemplazar a Karina como hermana de Javier Milei", "A este ritmo, mañana Milei nombra a Macri como presidente", "Es oficial: el 10 de diciembre comienza el segundo gobierno de Mauricio Macri", "Confirman que Macri invitaría a Javier Milei a la asunción", fueron otros de los mensajes que se viralizaron.

En criollo, te cagaron pic.twitter.com/vw4cK3iuje — Arrepentidos de Milei (@ArrepentidosLLA) November 24, 2023

"Conan a Macri ya le dice papá", se burló un tuitero al referirse al perro de Milei, quien lo quería tanto que, cuando murió, lo clonó para no perderlo.