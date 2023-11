Mujica sobre el triunfo de Milei: "Hemos sufrido una contrariedad política de carácter gigantesco"

El que fuera presidente de Uruguay entre 2010 y 2015 dijo que, no obstante, hay que aceptar la decisión de la mayoría del pueblo argentino porque "tiene todo el derecho a equivocarse".

Pepe Mujica, que fue presidente de Uruguay entre 2010 y 2015, cree que la victoria electoral de Javier Milei en el balotaje de las elecciones generales en Argentina supone una "contrariedad política de carácter gigantesco", según lo declaró este viernes a Radio 10.



"Buenos días en un tiempo complicado. Hemos todos sufrido una contrariedad política de carácter gigantesco", declaró el exmandatario en referencia al "fatídico" resultado de los comicios celebrados en su país vecino.

No obstante, señaló, hay que aceptar la decisión de la mayoría del pueblo argentino, porque "tiene todo el derecho a equivocarse". "Es todo un desafío. No tengo claro lo que puede acontecer. ¿Habrá un nuevo 'que se vayan todos'? No lo sé", añadió.

"Hay que luchar por resistir"

Asimismo, indicó que ha triunfado la hiperinflación, detallando que no se puede enfrentar la realidad solo emitiendo billetes, por lo que considera que estamos ante una "lección" que debe quedar grabada para poder recordarla siempre.

"Vienen horas que hay que luchar por resistir y hay que luchar por no caer en la violencia", continuó. "Seguramente la resistencia del pueblo argentino va a estar expresada en las calles y seguramente el fanatismo en la posición conservadora puede llegar a cometer el error de utilizar los recursos represivos del Estado", agregó, destacando que se trata del "peor de todos los peligros que existen" de ahora en adelante.

En esta línea, afirmó que no duda de que las "medidas de 'shock'" anunciadas por el líder de La Libertad Avanza van a generar "resistencia y mucha ansiedad" en los círculos donde más golpea la pobreza. "Ojalá que los cambios que se anuncian sean soportables para la sociedad argentina", concluyó.

Cabe recordar que Mujica manifestó su apoyo al candidato peronista, Sergio Massa, de cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Argentina. En la misma línea se expresaron los presidentes de Brasil y del Gobierno de España, Luiz Inácio Lula da Silva y Pedro Sánchez, respectivamente.