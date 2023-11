Daniel Noboa ordena derogar la tabla de consumo de drogas en Ecuador

El nuevo presidente de Ecuador, Daniel Noboa, publicó un video simbólico en redes sociales en el que declara la eliminación de la tabla de drogas, que fija las cantidades máximas de un estupefaciente que una persona puede portar sin ser encarcelada, informan medios locales.

En el video se puede ver a Daniel Noboa sonriendo mientras rompe unas hojas en varios pedazos sin decir una palabra. Luego aparecen imágenes de niños felices y una leyenda que dice: "Porque estamos comprometidos con nuestra niñez, juventud y con todas las familias ecuatorianas. Se vienen días mejores".

#URGENTE¡DEROGATORIA CON VIDEO Y TODO!Noboa dispuso al @MinInteriorEc la derogación de la tabla de consumo de drogas. Además, dispuso el desarrollo de programas de información, prevención y control de consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas. pic.twitter.com/vbDSBnwcsw — Zoom Ec (@ZoomEcuador) November 25, 2023

Según Noboa, la tabla de consumo de drogas "fomenta el microtráfico en las escuelas y crea una generación entera de niños adictos". "¡Hoy la Tabla de Drogas se va! Por nuestros niños, por nuestros jóvenes, por nuestras familias, por nuestro país. El Nuevo Ecuador ya está aquí", escribió el presidente ecuatoriano acompañando el video.

Posteriormente, se publicó un comunicado en la página oficial de la Presidencia de Ecuador en la red social X (antes Twitter), donde se señala que el mandatario había ordenado al Ministerio del Interior derogar la Resolución Nro. 001 CONSEP-CD-2013, que contiene la denominada Tabla de Consumo de Drogas. Noboa también encargó a esa cartera y a la de Salud Pública, en el ámbito de sus competencias, el desarrollo de programas coordinados de información, prevención y control del consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas.

La tabla de consumo de drogas

La tabla fue implementada en 2013 durante el gobierno de Rafael Correa, específicamente por el extinto Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (Consep), con el fin de diferenciar a los consumidores de los traficantes de narcóticos.

Según la resolución que establecía el mecanismo, las cantidades de drogas permitidas fueron aprobadas luego de un análisis técnico de toxicidad, estudios psicológicos, biológicos y otros necesarios sobre la tenencia de sustancias estupefacientes elaborado por el Ministerio de Salud".

Tras dos años de vigencia del mencionado artículo en la ley, el Consep fue reemplazado por la Secretaría Técnica de Drogas, y más tarde, durante la presidencia de Lenín Moreno, ese organismo fue absorbido por el Ministerio de Gobierno.

Problemas con la ley

El predecesor de Noboa, Guillermo Lasso, prometió eliminar la tabla de drogas desde que fue candidato a la Presidencia en 2017. Sin embargo, no lo consiguió tras encontrar resistencia en la Asamblea Nacional al momento de intentar reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP).

El principal problema era que el artículo 220 del Código Penal del país especifica que "la tenencia o posesión de sustancias estupefacientes o psicotrópicas para uso o consumo personal en las cantidades establecidas por la normativa correspondiente, no será punible". Además, el artículo 364 de la Constitución del Ecuador establece que "en ningún caso se permitirá su criminalización [del consumo de alcohol, tabaco y sustancias estupefacientes y psicotrópicas] ni se vulnerarán sus derechos constitucionales [de los consumidores]", por lo que la norma no es aplicable.

En este sentido, la jurista Paulina Araujo subraya que, en la práctica, el decreto de Noboa es "inaplicable" porque va contra la Constitución que define a las adicciones como un "problema de salud pública".

"No entiendo cómo van a aplicar un mero decreto, cuando el COIP no ha sido cambiado, tampoco la Constitución. O sea, jurídicamente es inaplicable. Es un acto político de decir: 'Estoy cumpliendo mi plan de campaña', y en la praxis las unidades de flagrancia no saben qué hacer. Es inaudito. Me parece muy irresponsable lo hecho", cita el medio a Araujo.