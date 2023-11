Un ministro de España compara el pacto para la ley de amnistía con un matrimonio de penalti

El ministro de Transportes de España, Óscar Puente, comparó este viernes el pacto para la ley de amnistía al que llegaron el PSOE con los partidos independentistas catalanes JxCat y ERC para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno con un matrimonio de penalti, informa la agencia EFE.

"Podrían preguntar, ¿se hubiera casado si no se hubiera quedado embarazada su mujer? Pues a lo mejor en este momento no, pero nos queremos mucho y seguramente dentro de seis meses nos hubiéramos casado también", declaró. "Esto es lo mismo. Había que solucionar un problema, estaba clara cuál era la solución, era una solución que se hubiera dado a lo largo del mandato, y por tanto, vamos a implementarla con la plena convicción de que va a conseguir resolver un problema en nuestro país", agregó.

Además, reconoció que "probablemente" la amnistía no habría acordado ahora si el Partido Socialista Obrero Español no hubiera necesitado los siete votos de Junts per Catalunya para que Sánchez siguiera siendo el inquilino del Palacio de la Moncloa.