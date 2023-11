"Exactamente lo que Occidente hace a Rusia": Moscú comenta el video viral de Sunak con un martillo

La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zajárova, comparó "las burlas" de miembros del Partido Laborista británico contra el primer ministro del Reino Unido, Rishi Sunak, por supuestamente haber usado de forma incorrecta un martillo, con la campaña mediática antirrusa y la desinformación occidental que "tiene el carácter de una pandemia".

La vocera recordó cómo diputados laboristas británicos "se burlaron" esta semana de su oponente conservador por "usar mal un martillo".

Publicaron un videoclip del primer ministro golpeando una pieza no con el martillo, sino con su parte lateral, y acompañaron el fragmento con un mensaje "irónico" que decía: "Rishi Sunak no es hijo de artesano. El hombre que martillea a los trabajadores no sabe trabajar con un martillo", detalló Zajárova.

Rishi Sunak: not the son of a toolmaker pic.twitter.com/zFwCFTf6rU — The Labour Party (@UKLabour) November 24, 2023

Sin embargo, la portavoz rusa señaló que si se mira el fragmento completo del video, grabado durante la visita del político a un taller de joyería en el condado de Yorkshire, se ve que la artesana le dijo a Sunak que utilizara específicamente el lateral de la herramienta.

"El Partido Laborista, por su parte, publicó en su cuenta solo la parte del video que no contiene los consejos de la artesana", explicó, tachando dicha publicación de "manipuladora".

"Esto es exactamente lo que Occidente está haciendo con Rusia, tomar ciertas partes de videos, grabaciones de audio, trozos de citas sacados de contexto, hablando solo de algunos de nuestros pasos, y presentándolo con el significado opuesto al original", agregó.

Además, Zajárova aseveró que el Occidente prefiere "no ver o silenciar las refutaciones posteriores", basadas en hechos.

"Esta es la manipulación con la información, los mismos 'fakes' que están matando al mundo. Solo que en el caso del primer ministro británico la desinformación fue puntual y pudo ser controlada. La campaña mediática antirrusa, en cambio, tiene el carácter de una pandemia", concluyó la vocera.