Alemania dejará de limitar los precios del gas y electricidad desde finales de año

El ministro de Finanzas alemán indicó que no puede confirmar o refutar si el Gobierno intervendrá en caso de un aumento drástico de los precios en 2024.

El ministro de Finanzas de Alemania, Christian Lindner, ha confirmado que el Gobierno del país no continuará limitando los precios del gas y la electricidad hasta marzo de 2024 como estaba previsto anteriormente, sino que la medida expirará a finales de este año.

"El Fondo Económico y de Estabilización se cerrará el 31 de diciembre de este año. No habrá más pagos por esto. Los frenos a los precios de la electricidad y el gas también tendrán que expirar a finales de año", dijo el ministro en una entrevista con la radio nacional Deutschlandfunks publicada este sábado.

Además, Lindner indicó que no puede confirmar o refutar si el Gobierno intervendrá en caso de un aumento drástico de los precios en el futuro. "No se puede suponer que tendremos una situación de emergencia con la electricidad, el gas y la viabilidad económica a principios del año que viene. Por lo tanto, se puede suponer que no hay justificación para una situación de emergencia. Si fuera de otro modo, habría que tomar decisiones", manifestó.

El Ministerio de Finanzas alemán congeló el lunes todas las nuevas autorizaciones de gasto para este año en respuesta a la decisión del Tribunal Constitucional de declarar como inconstitucional las iniciativas de redireccionar dinero de fondos no utilizados. El Gobierno planeaba traspasar 60.000 millones de euros (alrededor de 65.500 millones de dólares), originalmente destinados a paliar los efectos de la pandemia de covid-19, a programas ecológicos y energéticos.

De acuerdo con The Washington Post, Alemania tiene que tomar una decisión sobre su rumbo político en un futuro próximo: seguir prestando ayuda financiera y militar a Ucrania en su conflicto con Rusia o invertir más en su propia economía para combatir la creciente inflación y los elevados precios de la energía.