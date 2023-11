La canciller designada por Milei viaja a Brasil en visita relámpago

Diana Mondino, futura ministra de Asuntos Exteriores del Gobierno del presidente electo de Argentina Javier Milei, ha realizado este domingo una visita relámpago a Brasil para reunirse con el ministro de Exteriores brasileño, Mauro Vieira.

Durante la reunión, Mondino entregó a su interlocutor una invitación de Milei para que el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, asista a su toma de posesión el 10 de diciembre.

¡Bienvenida @DianaMondino a Brasil! 🇦🇷🇧🇷 Ahora, en Itamaraty junto con el Canciller de Brasil, Mauro Vieira y el Embajador de Brasil en nuestro país, Julio Bitelli. pic.twitter.com/pJOUZjCAsR — Daniel Scioli 🇦🇷 (@danielscioli) November 26, 2023

Mondino y Vieira también abordaron aspectos de las relaciones bilaterales y la etapa actual de las negociaciones sobre el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, detalló la Cancillería brasileña. La reunión de trabajo contó con la participación del embajador de Brasil en Buenos Aires, Julio Bitelli, y del embajador de Argentina en Brasilia, Daniel Scioli.

Durante la campaña electoral, Milei dijo que en caso de resultar electo no se reuniría con Lula, a quien calificó de "comunista y corrupto".

"No voy a hacer negocios con ningún comunista. Soy un defensor de la libertad, de la paz y de la democracia. Los comunistas no entran ahí. Los chinos no entran ahí, Putin no entra ahí. Lula no entra ahí", aseveró.

Por su parte, la futura canciller argentina aseguró en sus declaraciones previas que Argentina no romperá relaciones diplomáticas con China, Brasil ni Rusia. "No tenemos por qué modificar las relaciones que tuvimos a lo largo de los años", declaró.

"[Es] parte de esta campaña sucia de decir que íbamos a romper relaciones con Brasil y China. No tienen la mínima lógica", añadió, adelantando que iban a invitar a Lula a la ceremonia de investidura de Milei.