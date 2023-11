Nace en Indonesia una cría de rinoceronte de Sumatra, en peligro crítico de extinción

Entre 2012 y 2023 han nacido cinco ejemplares de esta especie en la Reserva de Rinocerontes de Way Kambas.

Un ejemplar macho de rinoceronte de Sumatra ('Dicerorhinus sumatrensis') nació el pasado sábado en el parque nacional Way Kambas, en Indonesia, comunicó el domingo Siti Nurbaya, ministra de Medio Ambiente y Silvicultura del país. Esta especie se considera en peligro crítico de extinción.

La cría de 25 kg aún no tiene nombre y fue engendrada por un rinoceronte macho de 16 años llamado Harapan y por Dalila, para la que este fue su primer parto. Dalila nació en el 2016 en la reserva de Way Kambas, mientras que Harapan nació en el zoológico de Cincinnati, EE.UU. El macho es el último rinoceronte de Sumatra repatriado a Indonesia y ya no quedan más ejemplares de esta especie fuera del país.

La ministra añadió que los esfuerzos de cría seminaturales llevados a cabo en la reserva de rinocerontes del parque han garantizado el nacimiento de cinco rinocerontes de Sumatra entre 2012 y 2023. "Este nacimiento es también el nacimiento del segundo rinoceronte de Sumatra en 2023. Esto confirma aún más el compromiso del Gobierno de la República de Indonesia de llevar a cabo esfuerzos de conservación del rinoceronte en Indonesia, especialmente el rinoceronte de Sumatra", expresó Siti Nurbaya.