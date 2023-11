La sociedad francesa "corre el riesgo de volcar" tras el asesinato de un menor de 16 años, advierte un funcionario

El asesinato de Thomas, un adolescente de 16 años, por una banda de jóvenes en una fiesta el 19 de noviembre en la localidad de Crépol ha provocado preocupación en las autoridades francesas por las consecuencias que podría ocasionar. La gravedad del incidente ha sido subrayada por el portavoz del Gobierno, Olivier Véran, que ha advertido con dureza que la sociedad francesa "corre peligro de volcar".

En una visita este lunes al pequeño pueblo de 550 habitantes, ubicado en el departamento de Drôme, en el sudeste del país, el vocero declaró citado por Le Figaro: "Su ira es la nuestra. (...) No es una pelea que salió mal, es gente que mató gratuitamente a otras personas que estaban ahí para reunirse".

Asimismo, Véran aseguró que hay que "tener el coraje de decir las cosas". "¿Ya no soportan a estas bandas violentas? Nosotros tampoco. No es ni una noticia de sucesos ni una pelea, existe el riesgo de que nuestra sociedad vuelque si no estamos a la altura", afirmó. "No respondemos a la violencia con violencia, sino con justicia", concluyó.

El crimen ocurrió en un 'baile de invierno' al que acudieron entre 300 y 400 personas. Según los reportes, al menos diez jóvenes procedentes de una ciudad cercana llegaron en medio de la fiesta y, tras una discusión con los guardias de seguridad, comenzaron a apuñalar al azar a los asistentes. Thomas recibió una cuchillada en el cuello y otra en el cuerpo y murió camino al hospital. Otras dos personas fueron heridas de gravedad y su pronóstico es reservado.

El martes pasado se detuvo a nueve individuos en los alrededores de Toulouse. Entre ellos se encontraría el sospechoso del asesinato del adolescente. Los investigadores creen que el ataque a la fiesta fue un plan premeditado.