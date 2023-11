EE.UU. desplegará misiles en Asia-Pacífico y "se prepara para el peor de los casos", según expertos

El potencial despliegue de misiles de mediano alcance estadounidenses en la región de Asia-Pacífico representa una parte integral de la Estrategia Indo-Pacífico de Washington, que incluye la cuestión de "defender" Taiwán, y sugiere que EE.UU. se está preparando para un posible conflicto militar con China, publica este lunes Global Times con referencia a analistas. Así, el experto militar chino Song Zhongping comentó al medio que el país norteamericano "está decidido a intervenir para lograr sus objetivos estratégicos" en la región.

Estas declaraciones se producen después de que el pasado día 20 el general Charles Flynn, comandante del Ejército de EE.UU. en el Pacífico, anunciara que el Pentágono desplegaría misiles de mediano alcance, incluidos Standard (SM-6) y Tomahawk, en Asia-Pacífico. El general señaló que el Ejército estadounidense ya había probado estos misiles y tiene la intención de "implementar ese sistema" en la región en 2024. "No voy a decir dónde ni cuándo. Pero solo diré que los desplegaremos", afirmó, citado por el portal Defense One.

En opinión de Song, el SM-6 y el Tomahawk no constituyen una amenaza relevante en un sentido militar y táctico, ya que no se trata de misiles balísticos y son más fáciles de interceptar. No obstante, el experto indica que tal despliegue sería una gran provocación política, ya que desde Pekín han advertido en repetidas ocasiones que "la cuestión de Taiwán está en el núcleo de intereses fundamentales de China y es la primera línea roja que no se debe cruzar en las relaciones China-EE.UU.".

Por lo tanto, el despliegue de misiles estadounidenses a las puertas de China elevaría considerablemente el riesgo de un conflicto militar entre Pekín y Washington por la cuestión de Taiwán, pero, al parecer, EE.UU. se está preparando para el "peor de los casos", concluye el experto.