Un médico de 61 años descubre que ya no es ciudadano de EE.UU. al intentar renovar el pasaporte

Siavash Sobhani es un médico que nació, estudió y trabajó toda su vida en EE.UU. Pero recientemente, a sus 61 años, una renovación rutinaria del pasaporte cambió su situación en el país de un día para otro.

Cuando en febrero envió la solicitud para tramitar un nuevo pasaporte, Sobhani fue informado de que había perdido la ciudadanía estadounidense. Anteriormente ya había renovado el pasaporte sin problemas, por lo que en esta ocasión tampoco tenía motivos para preocuparse, informó The Washington Post el 25 de noviembre.

En una carta, el Departamento de Estado le comunicó que no se le debería haber concedido la ciudadanía en el momento de su nacimiento, porque su padre era diplomático de la Embajada de Irán. Sin embargo, a día de hoy tiene derecho a solicitar la residencia permanente legal.

"Fue un 'shock' para mí", admitió Sobhani, que se especializó en medicina interna. "Soy doctor. He estado aquí toda mi vida. He pagado mis impuestos. He votado por presidentes. He servido a mi comunidad en el norte de Virginia. Durante el covid estuve trabajando, poniéndome en riesgo, poniendo en riesgo a mi familia. Entonces, cuando después de 61 años te dicen: 'Oh, hubo un error, ya no eres ciudadano estadounidense', es realmente impactante", explicó.

A Sobhani no le quedó más remedio que solicitar la residencia permanente, tal y como se le indicó, pero teme que el sistema de inmigración del país avance los trámites con demasiada lentitud. Según dijo, ya ha gastado más de 40.000 dólares en honorarios legales y todavía no sabe cuándo se resolverá su caso, que describe como "perturbador", "frustrante" y "angustioso".

"Estoy esperando una entrevista, pero ¿eso significa que tendré que esperar un año más la entrevista?", se pregunta. "¿Después otros tres años para el siguiente paso? ¿Y luego otros 10 años antes de poder viajar fuera del país?", expresó.

Una persona apátrida

El médico explicó que no se imagina viviendo en Irán y ahora solo le queda esperar que "el impacto que he tenido en el cuidado de nuestra comunidad de virginianos, sus electores, durante los últimos 30 años tenga algún peso para influir en su decisión de intervenir en mi nombre".

Sin embargo, desconoce cuánto tiempo deberá pasar siendo una persona apátrida, ya que la carta informaba que carecía del derecho de ser estadounidense. "Como miembro de la familia de sus padres en el momento de su nacimiento, también disfrutaba de la inmunidad diplomática total de la jurisdicción de los Estados Unidos", reza el documento. "Como tal, nació no sujeto a la jurisdicción de los Estados Unidos. Por lo tanto, usted no adquirió la ciudadanía estadounidense al nacer", concluye la misiva.

"Pero lo hice", insiste Sobhani, que durante su vida nunca tuvo ningún problema para renovar el pasaporte. "Me la dieron", reitera. A pesar de haber pedido ayuda públicamente, desconoce si sus llamados darán algún fruto. Espera poder recuperar la ciudadanía dentro de seis meses, pero no sabe si sus expectativas son realistas. Mientras tanto, ignora si podrá asistir a la boda de su hijo en Portugal el próximo año o si podrá hacer viajes con su esposa a corto plazo.