Alexandria Ocasio-Cortez: "Israel comete violaciones de los derechos humanos en Gaza con ayuda militar de EE.UU."

La congresista demócrata Alexandria Ocasio-Cortez manifestó este lunes que Israel está cometiendo violaciones de los derechos humanos en Gaza con ayuda militar estadounidense.

"Lo que estamos presenciando son graves violaciones de los derechos humanos en Gaza. Esto se está haciendo con la ayuda militar de EE.UU.", denunció. La política afirmó que Washington proporciona armas al país hebreo sin condiciones y que las autoridades estadounidenses se arriesgan a "firmar un cheque en blanco para la atrocidad". "No creo que el pueblo estadounidense quiera que nuestros recursos públicos se destinen a financiar graves violaciones de los derechos humanos", señaló.

La congresista condenó el ataque de Hamás contra Israel y lo calificó de "horrible", pero indicó que, con sus "bombardeos indiscriminados" del enclave palestino, Israel está cometiendo "crímenes de guerra" y creando una "situación insostenible".

"Los crímenes de guerra no constituyen ni justifican más crímenes de guerra", sostuvo Ocasio-Cortez, indicando que la matanza de los civiles en Gaza no puede ser justificada por las atrocidades cometidas por el movimiento palestino en el territorio israelí. "Es totalmente inaceptable", subrayó la funcionaria, y añadió que "no hay una solución clara a la que conduzca esta violencia".