"Bofetada al pueblo estadounidense": Una congresista republicana se pronuncia contra la ayuda a Ucrania

Vincular la seguridad de las fronteras de EE.UU. con la financiación de ayuda a Ucrania representa una "bofetada al pueblo estadounidense", señaló este martes la representante republicana por Georgia en la Cámara de Representantes del Congreso EE.UU., Marjorie Taylor Greene.

"Ucrania no es el 51.º estado [de EE.UU.]", escribió la congresista en su cuenta de X (antes Twitter). Declaró también que "los estadounidenses no apoyan la guerra en Ucrania y no quieren seguir patrocinando a Ucrania".

Además, Greene calificó la seguridad fronteriza del país como "la peor crisis de seguridad nacional en la historia estadounidense" y agregó que la Cámara de Representantes ya aprobó el proyecto de ley en ese ámbito "más fuerte de la historia". No obstante, dudó con respecto a que el Senado lo apruebe y la Casa Blanca lo firme porque "los demócratas quieren una invasión diaria a EE.UU., no quieren arreglarlo [el problema]".

En octubre, Greene había manifestado que para el presidente de EE.UU., Joe Biden, su país "está en el último lugar" porque Washington gasta enormes sumas de dinero en "defender las fronteras de países extranjeros" en vez de ocuparse de su política interior.