El insulto de Fox a la esposa de un precandidato presidencial enciende las campañas en México

El expresidente de México Vicente Fox (2000-2006) quedó envuelto en un escándalo luego de que sus insultos contra Mariana Rodríguez Cantú, esposa del precandidato presidencial Samuel García, lo obligaran a cerrar su cuenta en la red social X, antes conocida como Twitter.

Hasta el momento en el que apareció el cartel: "esta cuenta no existe", Fox se había consolidado como uno de los tuiteros mexicanos que propagaba más discursos de odio, principalmente contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, y cualquier político oficialista.

Cuenta “eliminada”, tuits “desaparecidos”. Problema “resuelto”.Es muy claro que el calderonismo tomó el control de la campaña del Frente. pic.twitter.com/G7NqXcCQIq — Leonardo Toledo (@leonardotoledo) November 28, 2023

La controversia comenzó el sábado, cuando Fox respondió una publicación del periodista Pedro Ferriz, quien aseguraba que daría a conocer información sobre Samuel García, el abanderado del partido Movimiento Ciudadano que completa el trío de aspirantes presidenciales para las elecciones de 2024, junto con la oficialista e izquierdista Claudia Sheinbaum, y la conservadora Xóchitl Gálvez.

"Estoy armando todo para ahora dar a conocer todo sobre Samuel García, su pasado, su familia y el narco. Su lavado de dinero, los hermanos de Mariana y sus empresas 'exitosas'. Sus constantes infidelidades y borracheras. Marianis es su único eslabón con una mediana popularidad (…) Samuel acabará en una estrepitosa caída", afirmó el periodista.

"Pedro, cuéntanos la historia. Hay mucho detrás de esa sonrisa y esa dama de compañía", escribió Fox, lo que desató una polémica inmediata por la agresión machista.

Lo de Fox es asqueroso. Qué insinúa con dama de compañía. Lo de Ferriz despreciable. La vida íntima no es asunto público. La corrupción sí.Un par de seres deleznables. El PAN ayer le dio asiento de honor a Fox. Lo trata con deferencia. Lo saluda con respeto #Xochitl. Y eso es… pic.twitter.com/xRzJKvw6m5 — carolina rocha m (@carolina_rocha_) November 25, 2023

La popular influencer, que tiene millones de seguidores en redes sociales, le aclaró que ella no era ninguna "dama de compañía" de García. "Soy mujer, soy licenciada, soy empresaria, soy esposa y soy madre. No le permito que me hable así a mí ni a ninguna otra mujer. No somos accesorios, ni objetos, ni puede faltarnos al respeto, y menos de esa forma tan vulgar. Lo que usted hizo se llama violencia", advirtió en su cuenta de X.

El escándalo ya era imparable, tanto, que incluso Gálvez, la precandidata del partido de Fox, lo criticó.

Sin freno

Gálvez, precandidata de la alianza de derecha Fuerza y Corazón por México, condenó los agravios del expresidente.

Presentamos una denuncia contra @VicenteFoxQue por los ataques que hizo a Mariana Rodrguez en razón de su género.No vamos a permitir que el PRIAN enlode esta contienda con bajezas y mentiras, como ya han hecho en el pasado.Su desesperación debe tener límites: pic.twitter.com/lSdH1E0D31 — Jorge Álvarez Máynez (@AlvarezMaynez) November 27, 2023

"Si atacan a una, nos atacan a todas. Mi lucha es contra la violencia hacia las mujeres, venga de quien venga, vaya contra quien vaya. Rechazo y condeno totalmente las afirmaciones de Vicente Fox contra Mariana Rodríguez", advirtió.

Pero Fox, en lugar de recular, subió la apuesta y también se peleó con su compañera de partido en mensajes que, como es usual, estaban escritos solo en mayúsculas y con algunas faltas de ortografía.

Mientras la controversia aumentaba con denuncias formales en su contra por violencia de género, el expresidente seguía tuiteando."No soy ningún machín y a las pruebas me remito", dijo en una de sus tantas reacciones entre el sábado, domingo y lunes.

Pero el lunes por la tarde, al entrar a su perfil, apareció la leyenda: "esta cuenta no existe", lo que derivó en rumores de que su partido lo había obligado a cerrarla para evitar que siguiera afectando la campaña de Gálvez, quien, de acuerdo con las encuestas, tiene un promedio de 30 % de intención de voto, frente al 50 % que registra Sheinbaum.

Más tarde, el periodista Víctor Hugo Michel aseguró que, a través de la exprimera dama Martha Sahagún, Fox le hizo llegar un mensaje supuestamente para aclarar qué había pasado en X.

"A quien corresponda: Quiero informarles que mi cuenta de Twitter ha sido suspendida sin notificación alguna y de forma arbitraria. Estamos trabajando para resolver este problema", afirmó.

Sin embargo, varios usuarios aclararon que, cuando una cuenta es suspendida, dice precisamente eso al momento de consultarla. En cambio, cuando es el propio usuario el que la cierra, la plataforma anuncia que el perfil "no existe".