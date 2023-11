VIDEO: Estallan carcajadas en el Bundestag tras comentarios de Scholz sobre la crisis presupuestaria

El canciller alemán, Olaf Scholz, fue objeto de burlas durante una alocución este martes en el Bundestag (Parlamento alemán) sobre la actual crisis presupuestaria ante el inminente caos financiero en el país.

Durante su discurso, el político del Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD) preparó a los ciudadanos para los tiempos difíciles que se avecinan, indicó un paquete de austeridad y anunció el fin del freno al precio de la energía, que se suponía que debía durar hasta marzo de 2024.

El Ministerio de Finanzas alemán congeló la semana pasada todas las nuevas autorizaciones de gasto para este año en respuesta a la decisión del Tribunal Constitucional de declarar como inconstitucional las iniciativas de redireccionar dinero de fondos no utilizados. El Gobierno planeaba traspasar 60.000 millones de euros (alrededor de 65.500 millones de dólares), originalmente destinados a paliar los efectos de la pandemia de covid-19, a programas ecológicos y energéticos. Ahora, el Gobierno tendrá que encontrar esos fondos de otras fuentes para financiar los proyectos ya acordados.

La sala del Bundestag estalló en carcajadas, instigadas en su mayoría por la oposición democristiana (CDU), cuando Scholz aseguró que la crisis presupuestaria no afectaría a la vida de los ciudadanos de a pie, y que los pagos sociales continuarían.

Olaf #Scholz liefert den Witz des TagesIm #Bundestag gab es mal wieder eine Märchenstunde, als Olaf Scholz zusicherte, dass der Bürger dem Staat vertrauen könne und dieser ihn nicht allein lasse.#Ampel#GrueneInkompetenz#Gruene#Regierungserklaerung#Regierungserklärungpic.twitter.com/ydAI7Pwlh0 — E.H. (@heiditheblogger) November 28, 2023

"Los ciudadanos pueden confiar en que el Estado cumplirá las promesas que les hizo. No abandonaremos a nadie ante los retos a los que nos enfrentamos actualmente", destacó Scholz, que en inglés invocó la canción 'You'll Never Walk Alone' para asegurar a los alemanes el apoyo del Gobierno.

"No sé cómo interpretar su diversión, pero tal vez así: You'll walk without the Christian Democratic Union (Caminarás sin la Unión Demócrata Cristiana)", aseveró el canciller.

Con vistas al presupuesto de 2024, Scholz afirmó que están trabajando "intensamente" para tomar las decisiones presupuestarias "lo antes posible". Igualmente, dejó claro que no hay que aflojar en el apoyo a Ucrania, "superar la crisis energética" o "modernizar el país".

Al líder de la oposición, Friedrich Merz, esto le pareció demasiada aritmética presupuestaria y muy poca dirección política: "Usted es un fontanero del poder. No tiene ni idea de cómo debe desarrollarse este país en los próximos años", criticó a Scholz. Asimismo, lo comparó con anteriores cancilleres del SPD: "Usted no puede hacerlo", los zapatos del canciller federal son "al menos dos tallas más grandes".

Asimismo, el líder del grupo parlamentario de izquierda, Dietmar Bartsch, acusó al Gobierno de haber "fracasado estrepitosamente". Según él, aunque la coalición tenía una "escasez de ministros de Economía cualificados", debe aportar claridad a las finanzas.