Una jueza suspende elecciones de Boca Juniors en Argentina y las redes estallan contra Macri

La jueza argentina Alejandra Débora Abrevaya desató un vendaval político al suspender de manera inesperada las elecciones de la nueva mesa directiva del club Boca Juniors, que iban a realizarse el próximo domingo.

El proceso está marcado por un fuerte tinte político, ya que el expresidente Mauricio Macri se postuló como vicepresidente de la institución en la fórmula que encabeza su exministro de Modernización, Andrés Ibarra.

Se suspendieron las elecciones en #Boca. Aquí un fragmento de las 14 páginas del fallo judicial👇 pic.twitter.com/Lmp6Ys0qta — Lorena Maciel (@maclorena) November 28, 2023

Actualmente, Boca Juniors está presidido por el dirigente Jorge Ameal y el vicepresidente es Juan Román Riquelme, uno de los máximos ídolos en la historia del centenario club.

Para la elección, que ahora ha sido suspendida, Riquelme iba por la presidencia, lo que convirtió la competencia en una cuestión personal debido al añejo enfrentamiento que mantiene con Macri, quien comenzó su carrera política en Boca Juniors.

Enemigos públicos n°1 del Club Atlético Boca Juniors.Nunca nadie despreció tanto a una institución como estos siniestros personajes. pic.twitter.com/SMq2N0slf8 — bokita edits 🔪🐔 (@cabjedits) November 28, 2023

De hecho, el lunes por la tarde Riquelme ofreció una extensa entrevista en la que advirtió que, a diferencia de lo que propone Macri, Boca Juniors no debe privatizarse ni cambiar de estadio.

También denunció que el expresidente e Ibarra habían puesto en marcha maniobras judiciales para "ensuciar" la elección. "Ellos lo que quieren es que los hinchas no vengan a votar", acusó.

La postura de Macri

Macri le pidió directamente al exenganche de Boca que garantice una "elección transparente" para dirimir la situación. "Veremos si la gente quiere continuar con esta forma o volver a lo que supimos tener que es un club profesional e institucionalizado", dijo.

Entrevistados en el canal local TNT Sports, sostuvo que "todos" los jugadores que debutaron durante el mandato de Ameal y Riquelme fueron formados en la gestión anterior. "Él no formó ningún juvenil, cuando llegamos las inferiores eran para hacer política con exjugadores y amigos", señaló.

"Román: Tenemos la oportunidad de terminar con tantas mentiras que estás diciendo. Si vos querés una elección transparente, corré [retira] a estos socios que entraron cuando no deberían haber entrado, violando el derecho de los socios", insistió.

"PONGAMOS LA VERDAD SOBRE LA MESA"Mauricio Macri, candidato a vicepresidente de Boca, y su mensaje para el oficialismo Xeneize. #PelotaParadapic.twitter.com/xBnRrSVfKy — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 28, 2023

Ibarra aseguró que han recibido "muchas denuncias de socios adherentes" en la cual arguyen "anomalías", como la añadidura de más de 9.000 socios al padrón electoral. "Lo que nosotros pedimos es que los socios dados de alta de forma irregular no voten", declaró.

"Riquelme decía '¿para qué vamos a hacer elecciones?' y que ganaba con el 95 %. Y claro, con este número de socios que incorporaron, se sumarían un 50 % más de los votos que tuvieron en la elección pasada", aseveró Ibarra.

Indignación

Horas después, llegó el fallo de la jueza que favoreció a la fórmula Ibarra-Macri, que había denunciado supuestas irregularidades en el padrón de socios con derecho a votar el domingo.

Sube la temperatura en las elecciones de Boca. Primero fue la denuncia contra el hermano de Riquelme, la clausura de la Bombonera, el pedido de revisión por el padrón y el cambio de día por el Shabat. Ahora, a pedido de Andrés Ibarra, la jueza Alejandra Abrevaya suspende. https://t.co/i804Rn3kPp — Federico Yañez (@fedeyanez) November 28, 2023

Las suspicacias estallaron de inmediato, ya que las encuestas publicadas a cinco días de las elecciones daban como ganadora a la dupla Riquelme-Ameal con el 50 % de los votos, frente al 39 % de la fórmula Ibarra-Macri.

El común denominador de los hinchas y socios de Boca fue la indignación contra Macri.

"Esto no favorece a absolutamente nadie. Ni siquiera a la misma oposición. Solo atentan contra Boca y contra el socio que simplemente quiere ir y elegir", escribió uno. "No quieren ganar las elecciones, quieren tomar Boca por asalto", denunció otro.

"Boca no es de Macri, Boca es del país" DAM pic.twitter.com/egarBhHsT3 — Todoenrepudinho (@Todoenrepud10) November 28, 2023

El escritor Sergio Olguín, en tanto, aseveró que Macri es "la peor pesadilla" de Argentina.

"La capacidad de daño que tiene es inaudita. Ayer bombardearon con encuestas a los socios de Boca. Como los números no les daban, suspendieron las elecciones. Pero no es que suspenden hasta que Macri pueda ganar convenciendo al socio (no tiene cómo) sino hasta armarle alguna causa judicial a Riquelme y su entorno", acusó.

Daños

"Macri haciendo trampa y manipulando a la justicia en lugares", ironizó el sociólogo Pablo Vommaro, en tanto que el periodista Francisco Pesky acotó: "Utilizan a la justicia, esta vez, para suspender las elecciones en Boca Juniors. Esta elección es contra Macri, la justicia y todo el aparato de poder M. No te vamos a dejar solo Roman".

Otros usuarios y socios del club acusaron a Macri de querer ejecutar con Boca la misma maniobra que hizo con La Libertad Avanza, el partido del presidente electo Javier Milei, donde el exmandatario logró meter a varias de sus fichas políticas tras las negociaciones con el ganador de las elecciones.

"Macri solo tiene empleados o enemigos", "No le interesamos los socios y las socias, tampoco el club; solo sus negociaciones políticas y sus ambiciones de poder", "Macri se cree el dueño de Argentina", "Son el aparato político, judicial y mediático. No aman a Boca, quieren a Boca a toda costa para su beneficio personal. Siempre con Román", fueron otras de las reacciones.

"La vida es eso que pasa mientras Macri usa a la justicia para zafar de distintos delitos, perseguir adversarios o apoderarse de Boca", resumió otro hincha.

Si te ha gustado, ¡compártelo con tus amigos!