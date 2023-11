Bombarderos estratégicos B-2 Spirit de EE.UU. son los primeros en portar la bomba nuclear B61-12

La avanzada bomba nuclear guiada B61-12 de la Fuerza Aérea de EE.UU., con una potencia de hasta 50 kilotones, ha sido autorizada para uso operativo en el bombardero furtivo B-2A Spirit, la aeronave más cara de la historia.

Los cazabombarderos estadounidenses F-35A, los F-15E Strike Eagles y los F-16C/D Vipers, así como los futuros bombarderos furtivos B-21A Raider todavía en desarrollo, también están en proceso de obtener la certificación para emplear las bombas B61-12, según un nuevo informe no clasificado del llamado 'Plan de gestión y administración de existencias' ('Stockpile Stewardship and Management Plan, o SSMP) para el año fiscal 2024 citado por The Drive.

Algunos F-35 y F-16 de la OTAN, así como los aviones de combate Tornado de Alemania, también recibirán autorización para emplear estas armas como parte de los acuerdos de intercambio nuclear de la alianza.

La B61 es una de las armas nucleares más antiguas del arsenal del Ejército de Estados Unidos.

La versión reciente sustituirá a las ya obsoletas actualizaciones anteriores. Además de aprovechar componentes de múltiples tipos de B61 existentes, la B61-12 combina varias características mejoradas. La nueva capacidad más importante de la munición es su paquete de guía de precisión, lo que facilita un margen de error circular a tan solo 30 metros.