Netanyahu llama a "desradicalizar" Gaza tras destruir el "régimen venenoso" de Hamás

Israel purgará las mezquitas y escuelas en la Franja de Gaza de su ideología "venenosa" una vez que concluya su guerra contra el movimiento Hamás, declaró el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, este lunes, durante una conversación en directo por Internet con el empresario Elon Musk, quien realizó una visita al país hebreo aprovechando una tregua de cuatro días en los combates.

"Tenemos que desmilitarizar Gaza tras la destrucción de Hamás. Tenemos que desradicalizar Gaza y eso llevará algún tiempo", afirmó el líder israelí. "Especialmente trabajar en las mezquitas y las escuelas, ahí es donde los niños absorben sus valores. Y luego tenemos que reconstruir Gaza", agregó.

Explicando a Musk su visión de una Franja de Gaza "desradicalizada", Netanyahu indicó que "primero hay que deshacerse del régimen venenoso, como se hizo en Alemania, como se hizo en Japón en la Segunda Guerra Mundial". En este contexto, el mandatario puso a Emiratos Árabes Unidos y Baréin como ejemplos de Estados árabes que habían pasado por este proceso, al parecer refiriéndose a que ambas naciones reconocieron a Israel en 2020. Además, añadió que "lo mismo está sucediendo en gran medida en Arabia Saudita", que admitió el derecho a existir de Israel en 2018.

En este sentido, Netanyahu sugirió que los "amigos árabes" de Israel podrían ayudar a reconstruir el enclave palestino después de que acabe la guerra contra Hamás. No obstante, a mediados de este mes, el ministro de Asuntos Exteriores de Jordania, Ayman Safadi, declaró que los países árabes no enviarán tropas a Gaza cuando finalicen los combates entre Israel y Hamás porque no tienen intención de "limpiar el desastre" creado por Tel Aviv.

