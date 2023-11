Protagonista de 'Sexo en la ciudad' inicia una huelga de hambre para exigir un alto el fuego en Gaza

Cynthia Nixon, una de las protagonistas de la serie 'Sex and the City' (Sexo en la ciudad), inició este lunes una huelga de hambre de cinco días, junto con un grupo de activistas de izquierda, para expresar su desacuerdo con la política hacia Israel y Palestina del presidente de EE.UU., Joe Biden, y presionarlo para exigir un alto el fuego permanente en la Franja de Gaza.

Tras presentarse como "madre de niños judíos cuyos abuelos son sobrevivientes del Holocausto", la actriz recalcó que "en siete semanas, Israel ha matado en una pequeña franja de tierra a más civiles de los que fueron asesinados en 20 años de guerra en todo Afganistán". "Estoy harta y cansada de que la gente explique esto diciendo que las bajas civiles son un saldo rutinario de la guerra. No hay nada de rutinario en estas cifras. No hay nada de rutina en estas muertes", cita The Guardian a la actriz.

Nixon subrayó que los 6.150 niños palestinos asesinados como consecuencia de la acción israelí contra la Franja de Gaza representan un número mayor de infantes que los que perdieron sus vidas en dos docenas de zonas de guerra durante todo el año 2022. La actriz pidió un alto el fuego en el enclave palestino, y dijo que si los bombardeos israelíes continúan, en la Franja de Gaza no quedarán casas para Nochebuena. "Nada de esto es normal", reclamó.

Por su parte, Zohran Mamdani, representante estatal demócrata de Nueva York, denunció que "son las acciones del presidente Biden las que están llevando al bombardeo de los palestinos, a la hambruna de los palestinos", y detalló que la huelga de hambre emprendida tiene el fin de "hacer visible lo que tantas veces se borra, que es la experiencia palestina". Los demás activistas planean reunirse cada día frente a la Casa Blanca desde las 9:00 hasta las 19:00 (hora local) hasta este viernes.

