EE.UU. no apoyará el operativo de Israel en el sur la Franja de Gaza hasta que se tomen en cuenta todos los desplazados

"Hemos sido muy claros en nuestra política. No apoyamos el desplazamiento [de los palestinos] fuera de Gaza", ha explicado el vocero del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby.

El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby ha anunciado este martes que EE.UU. no apoyará las operaciones militares de Israel en el sur de la Franja de Gaza hasta que Tel Aviv informe a Washington sobre todos los palestinos desplazados dentro del enclave.

"Hemos sido muy claros en nuestra política. No apoyamos el desplazamiento [de los palestinos] fuera de Gaza. […] la mayoría de estas personas no quieren irse. Es su hogar", ha indicado Kirby. "Y, como también hemos dicho, no apoyamos las operaciones en el sur [de la Franja de Gaza] a menos o hasta que los israelíes puedan demostrar que han tenido en cuenta a todos los desplazados internos de Gaza", ha agregado.

Según Kirby, los funcionarios estadounidenses han hecho saber a Tel Aviv esta postura después de enterarse "hace varios días" de que las autoridades israelíes "están desarrollando planes para avanzar hacia el sur [de la Franja de Gaza] después de terminar en la parte norte".

Al mismo tiempo, ha insistido en que EE.UU. desde hace tiempo ha sido "muy consistente" en el hecho de que no apoya "ninguna reubicación permanente fuera de Gaza". "Todo el mundo lo sabe: a medida que [los israelíes] abrieron corredores, algo que les instamos a hacer de norte a sur, ahora tienen una población adicional de cientos de miles más en el sur", ha subrayado Kirby.

El portavoz ha explicado que se trata de "una carga adicional para Israel asegurarse de que, cuando comiencen a planificar operaciones en el sur, cualquiera que sea su aspecto, hayan contabilizado adecuadamente las vidas inocentes, el extra de vidas inocentes que hay ahora en el sur de la Franja de Gaza".

