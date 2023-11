Un policía de EE.UU. atropella a una mujer, se fuga y luego vuelve para investigar

Josh Anderson, ahora exoficial del Departamento de Policía de White Mountain Apache, en Arizona (EE.UU.), fue acusado de varios cargos después de que atropellara fatalmente a una mujer de 30 años, y luego se fugara de la escena del crimen, informaron medios locales.

La Oficina del Sheriff del condado de Navajo confirmó que Anderson, de 49 años, estaba de servicio el Día de Acción de Gracias cuando ocurrió el accidente; que había regresado a la escena acompañando la investigación y notificó a los familiares más cercanos de Iris Billy, la víctima. Durante la investigación, la Policía descubrió más tarde que la patrulla de Anderson tenía daños que eran "consistentes con una colisión con un peatón".

Un comportamiento "inquietante, repugnante y despiadado"

"¿Quién hubiera pensado que era el coche del policía implicado el que ahora está de vuelta en escena? Eso simplemente no es normal", afirmó Brian Swanty, jefe adjunto de la Oficina del Sheriff del condado de Navajo. "No puedo imaginar ese escenario en absoluto. Los familiares más cercanos son probablemente una de las peores asignaciones que se pueden dar, y mucho menos saber que usted tuvo algo que ver con eso, no puedo imaginar eso", añadió.

"Si se hubiera detenido y hubiera brindado ayuda como el resto de nosotros tendríamos que hacer, no estaríamos hablando hoy", lamentó Swanty. Anderson fue arrestado el pasado viernes y ahora enfrenta varios cargos tribales que incluyen interferencia con un oficial, muerte provocada por un vehículo y abandono del lugar de una colisión mortal. El caso ahora ha sido entregado al FBI para concluir la investigación.

"Es muy inquietante, repugnante y despiadado. Lo que sea que le haya hecho, regresó a la escena y ayudó a investigar", comentó la hermana de Billy, Phylene Burnette. "Y él fue uno de los cuatro oficiales que vinieron a la casa de mis padres para darles la noticia", agregó. Refiriéndose a los dos hijos de Billy: "Ella era madre soltera, lo era todo para ellos", explicó.