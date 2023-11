Bukele confirma que pedirá licencia al Congreso para postularse a la reelección en 2024

El mandatario de El Salvador, Nayib Bukele, anunció la noche del martes que solicitará licencia a la Asamblea Legislativa para postularse a la reelección presidencial en las elecciones generales de febrero de 2024.

"Como todos ustedes saben, en aproximadamente tres días, voy a pedir una licencia a la Asamblea Legislativa para dedicarme a la campaña y no voy a estar en funciones como presidente", explicó en un mensaje a la nación en el que no mencionó quién le sustituirá.

A principios de noviembre, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) acordó inscribir la fórmula presidencial del partido Nuevas Ideas, encabezada por Bukele, al considerar que "cumple con todos los requisitos de ley".

El Presidente @nayibbukele se reunió con el Gabinete Ampliado y dio importantes anuncios, a unos días de pedir la licencia por 6 meses para trabajar en la campaña para las elecciones del 2024. pic.twitter.com/7NFcBgth1t — Casa Presidencial 🇸🇻 (@PresidenciaSV) November 29, 2023

Pese a su amplio respaldo popular, la aspiración de Bukele para un segundo mandato consecutivo no ha estado exenta de polémica, pues aunque la Constitución prohíbe explícitamente la reelección inmediata, los magistrados del TSE –designados por la Asamblea Nacional, de mayoría oficialista– emitieron una resolución que lo habilita para competir en la próxima lisa presidencial.

"El presidente que no robó"

En su mensaje, Bukele advirtió que, a pesar de no estar en el cargo, preguntará en todo momento "cómo están las cosas".

"No sé si algunos pensarán que de alguna manera el presidente no va a estar tan involucrado, entonces vamos a poder hacer esto o lo otro, y va a ser al revés, en el sentido de que vamos a incrementar la fiscalización sobre los quehaceres del Gobierno y de las carteras de aquí para atrás y, por supuesto, de aquí para adelante", aseveró.

Asimismo, pidió al fiscal general, Rodolfo Delgado, que investigue a los integrantes de su Gobierno para demostrar su compromiso contra la corrupción. "Yo no voy a ser el presidente que no robó pero se rodeó de ladrones. Quiero que me recuerden como el presidente que no robó y que no dejó que nadie robara", espetó.

