Canciller húngaro: La membresía de Ucrania en la OTAN puede llevar a la III Guerra Mundial

Peter Szijjarto dijo también que la Alianza Atlántica se basa en valores comunes, por lo que en su seno "no hay lugar para un país que constantemente suprime los derechos de las minorías étnicas".

El ministro de Asuntos Exteriores húngaro, Peter Szijjarto, afirmó este miércoles que la cuestión de la adhesión de Ucrania a la OTAN no está sobre la mesa.

Citado por medios locales, el canciller manifestó que la incorporación de Kiev a la Alianza Atlántica no es oportuna por dos causas. En primer lugar, considera que no se puede otorgar la membresía a países que están involucrados en conflictos armados, y en el caso de Ucrania, opina, la adhesión a la OTAN puede aumentar el "riesgo de una Tercera Guerra Mundial".

En segundo lugar, la Alianza Atlántica se basa en valores comunes, por lo que en el seno de la organización "no hay lugar para un país que constantemente suprime los derechos de las minorías étnicas". El canciller subrayó que durante ocho años Ucrania prometió aprobar una legislación en este ámbito. "He oído muchas promesas, he oído muchas veces que casi todo ha sido resuelto, y luego ocurría lo contrario. Por ello, creemos en la legislación aprobada e implicada", constató.

Este martes, Szijjarto declaró que los representantes de la OTAN reconocieron que la contraofensiva de Ucrania contra las tropas rusas fue un fracaso. Además, dijo que él y su homólogo turco, Hakan Fidan, han hablado de dar prioridad a un acuerdo diplomático en el conflicto de Ucrania con Rusia.