'Claudia, el documental': Sheinbaum presenta película sobre su vida en medio de precampaña presidencial

Rodeada de masas y abrazada al presidente Andrés Manuel López Obrador. Esas son las imágenes que predominan en 'Claudia, el documental', la película que estrenó Claudia Sheinbaum, precandidata de la coalición oficialista Sigamos Haciendo Historia, que integran el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y los partidos del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM).

La cinta, que fue dirigida por su hijo, Rodrigo Imaz, se presentó la noche del martes a sala llena en el Teatro Metropolitan, ocho días después de que inició formalmente la precampaña rumbo a las elecciones del próximo 2 de junio.

También fue subida al canal de Sheinbaum en YouTube, en donde al mediodía del miércoles ya tenía más de 100.000 vistas.

Disfruté en compañía de muchos amigos y compañeros la presentación de "Claudia: el documental". Para los militantes y simpatizantes de Morena, lo pueden ver en mi canal de YouTube https://t.co/R0CwlDoxuVpic.twitter.com/1cy6l80wtX — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) November 29, 2023

A lo largo de 40 minutos, el documental recorre la vida personal y profesional de Sheinbaum, la científica que lidera la contienda presidencial en la que también participan Xóchitl Gálvez (Fuerza y Corazón de México) y Samuel García (Movimiento Ciudadano).

Aunque hay entrevistas con sus hijos y con su madre, destaca la ausencia a cualquier mención a su primer esposo, Carlos Imaz Gispert, un líder político de larga trayectoria que, al igual que Sheinbaum y López Obrador, participó en la fundación del Partido de la Revolución Democrática (PRD), que en sus primeros años representó a la izquierda de México y hoy está prácticamente extinto, aliado a la derecha.

De hecho, esa es otra de las llamativas omisiones de la película, ya que la precandidata no alude al PRD a pesar de que fue el partido antecesor de Morena.

La fila para el estreno de Claudia, el documental, da la vuelta a la manzana. La primera sección del Metropolitan está reservada para invitados especiales, es decir altos funcionarios, legisladores y dirigentes. La edición estuvo a cargo de Rodrigo Ímaz, hijo de @Claudiasheinpic.twitter.com/ALPwLCtLtP — Arturo Cano (@ArturoCanoMx) November 29, 2023

Lo que sí abunda son los momentos en los que López Obrador le levanta el brazo y le demuestra su absoluto respaldo político.

Mostrar la alianza entre ambos ha sido fundamental durante la campaña para aprovechar la imagen de un presidente que ha tenido popularidad récord a lo largo de todo su mandato.

Definiciones

En el documental se pueden ver por primera vez grabaciones caseras de una Sheinbaum niña tocando el charango, remando en canoa o en clases de ballet.

También se rescatan videos de su paso como líder de las protestas universitarias que hubo en México en la década del 80 y que marcaron el inicio de su carrera política.

#ClaudiaMiHistoria Capítulo I. ¿Quién es @Claudiashein? Veamos la primera parte de este Gran Documental realizado por Rodrigo, el hijo mayor de la doctora, en donde nos cuenta brevemente quien es Claudia...#ClaudiaPresidenta2024 ❤️🇲🇽❤️ pic.twitter.com/PKSxevcYpC — La Catrina Norteña (@catrina_nortena) November 29, 2023

"Quizá fue uno de los primeros movimientos estudiantiles que se rebelaban a las políticas neoliberales. Se argumentaba que a los estudiantes no les importaba la educación porque no pagaban por ella, nosotros decíamos que la educación es un derecho, no una mercancía", recuerda la precandidata quien, a su vez, se define como "hija del 68" en referencia a la histórica huelga que culminó con la masacre de estudiantes del 2 de octubre de 1968.

En la película, Sheinbaum apela de manera reiterada a los esfuerzos que realizó para combinar su carrera académica con la crianza de sus hijos, algo que pueden compartir millones de mexicanas.

Por otra parte, recuerda que a López Obrador lo conoció personalmente a principios de los años 90, cuando él realizó una marcha desde Tabasco, su estado natal, y ella se acercó a solidarizarse.

Así es recibida @Claudiashein a su entrada al Teatro Metropolitan para la presentación de “Claudia, el documental” pic.twitter.com/6m53f6mjbN — epigmenio ibarra (@epigmenioibarra) November 29, 2023

Lealtad

La relación se reforzó cuando López Obrador anunció en el año 2000 que contendería por la jefatura de la Ciudad de México y acudió a una reunión en casa de Sheinbaum y su exesposo, Carlos Imaz, entonces destacado dirigente del PRD.

Después de ganar, López Obrador le ofreció ser su secretaria de Medio Ambiente. Sheinbaum aceptó y desde entonces ha sido una aliada incondicional. "Establecimos una relación de mucha confianza y trabajo", explica ella en la película.

Luego vinieron las campañas presidenciales de 2006 y 2012, que el tabasqueño perdió con denuncias de fraude; la creación de Morena y, por fin, el triunfo de 2018 que llevó a López Obrador a la Presidencia y a Sheinbaum a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México (previo paso por la delegación Tlalpan en 2015). En cuanto asumió, se perfiló como su sucesora.

"Venimos de un movimiento social, no llegué a la jefatura de Gobierno solo por mi persona, es un movimiento histórico que representan López Obrador y millones de mexicanos", asegura la precandidata.

En otros tramos de la cinta, Sheinbaum insiste en que "uno no llega al poder por el poder, esto no es un asunto personal" y en la importancia de convertirse en una figura referente de las niñas que pueden aspirar a cargos públicos importantes.

"No porque haya un movimiento conservador que esté en contra de los derechos de las mujeres nos vamos a callar, al contrario, hay que decirles que sigan luchando, que las jóvenes, las niñas, las mujeres sepan que hay un gobierno que no las deja solas", asegura.

Después de presumir sus logros al frente de la capital en materia de seguridad, en el manejo de la pandemia y en las obras de transporte, el documental culmina con la ceremonia en la que López Obrador le entregó a Sheinbaum el bastón de mando para continuar la lucha de Morena.

En el oficialismo lo vislumbran como un acto premonitorio porque, a seis meses de la elección, las encuestas siguen mostrando que la precandidata tiene una mayoritaria intención de voto del 50 %.

Si te ha gustado, ¡compártelo con tus amigos!