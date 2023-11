Axios: Biden expresa a Netanyahu su preocupación por la posible operación de Israel en el sur de Gaza

El presidente estadounidense señaló al primer ministro israelí que las tropas israelíes no pueden operar en el sur del enclave palestino como lo hicieron en el norte, debido a la concentración de civiles.

En una conversación telefónica el pasado domingo, el presidente de EE.UU., Joe Biden, advirtió al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, que durante una posible operación militar en el sur de la Franja de Gaza el Ejército israelí no puede actuar como lo hizo en el norte, informó Axios citando a dos oficiales estadounidenses.

Según las fuentes, el inquilino de la Casa Blanca expresó su preocupación por que la operación israelí en el sur de Gaza pueda agravar la crisis humanitaria en el enclave y causar numerosas víctimas civiles, ya que allí se encuentran actualmente más de dos millones de palestinos, incluyendo a quienes fueron evacuados del norte. Debido a la elevada concentración de civiles en el territorio sureño, no se puede llevar a cabo una operación de asalto a gran escala con tres divisiones blindadas y de infantería, como se hizo en el norte, manifestó Biden a Netanyahu.

Por su parte, el primer ministro israelí señaló que la población de su país no aceptará un cese de las hostilidades hasta que se alcance el objetivo principal de la operación, que es la destrucción completa de Hamás, indicaron los oficiales de EE.UU. e Israel. Reportan que, en respuesta, Biden propuso, antes de la reanudación del enfrentamiento, mantener más conversaciones sobre los planes operativos del Ejército israelí en el sur de la Franja de Gaza, y que Netanyahu estuvo de acuerdo con esa idea.

Recientemente han tenido lugar conversaciones similares no solo entre Biden y Netanyahu, sino también entre el secretario de Defensa de EE.UU., Lloyd Austin, y su homólogo israelí, Yoav Gallant, afirmaron las fuentes del medio.

El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, anunció este martes que EE.UU. no apoyará las operaciones militares de Israel en el sur de la Franja de Gaza hasta que Tel Aviv no informe a Washington sobre los palestinos desplazados dentro del enclave.

"Hemos sido muy claros en nuestra política. No apoyamos el desplazamiento [de los palestinos] fuera de Gaza. […] la mayoría de estas personas no quieren irse. Es su hogar", indicó Kirby. "Y, como también hemos dicho, no apoyamos las operaciones en el sur [de la Franja de Gaza] a menos o hasta que los israelíes puedan demostrar que han tenido en cuenta a todos los desplazados internos de Gaza", agregó.

Siga la escalada de hostilidades entre Israel y la Franja de Gaza en nuestra cobertura MINUTO A MINUTO