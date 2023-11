Biden bromea sobre armas nucleares, llama "congresista" a Trump y confunde nombres en un discurso lleno de errores

Joe Biden realizó este miércoles una visita a una fábrica de molinos de viento en Colorado, que estuvo plagada de errores y meteduras de pata por parte del mandatario. Durante una charla con los trabajadores de las instalaciones, el líder estadounidense decidió hacer una broma sobre las armas nucleares.

"Mire, mi infante de marina lleva eso, pero tiene el código para hacer estallar el mundo", dijo Biden a los empleados de la fábrica, haciendo referencia a los códigos para el lanzamiento de armas nucleares que se guardan en un maletín llevado por un asistente militar que permanece cerca del presidente cuando este viaja.

¿Amigo de quién?

Momentos después, Biden pronunció un discurso durante el cual parece haber confundido a los dirigentes de Corea del Sur. "Soy amigo de su líder, el señor Moon, ¿sabe?", sostuvo el inquilino de la Casa Blanca, al aparentemente mencionar al expresidente surcoreano Moon Jae-in, quien dejó el cargo en 2022.

El nombre del actual mandatario de Corea del Sur es Yoon Suk-yeol. Ambos presidentes se conocen personalmente y han celebrado una serie de encuentros. Yoon incluso fue homenajeado por Biden en abril en su segunda cena de estado desde que asumió el cargo.

¿Trump es un congresista?

A continuación, el presidente de EE.UU. aprovechó la ocasión para arremeter contra la congresista republicana Lauren Boebert por oponerse a los proyectos de ley económicos que respalda. En sus comentarios, Biden también mencionó a Donald Trump, a quien le otorgó el mismo cargo que a Boebert.

"Podemos utilizar [un impuesto mínimo multimillonario] para fortalecer el sistema de seguridad social y Medicare en lugar de recortarlos como quieren hacer el congresista Trump y Boebert", dijo Biden sin darse cuenta de la confusión.

¿Pero no era Xi?

Posteriormente, Biden recordó lo que, según afirmó, fue una conversación con el fallecido líder chino Deng Xiaoping, quien murió en 1997. "Le dije esto a Deng Xiaoping en el Himalaya y se lo he dicho a todos los líderes mundiales: nunca, nunca, nunca ha sido una buena apuesta apostar contra el pueblo estadounidense", explicó el presidente.

Sin embargo, esa historia recuerda mucho a una anécdota contada frecuentemente por el propio Biden sobre lo que, según él, era un diálogo con el actual presidente chino, Xi Jinping, durante sus respectivas vicepresidencias.

En otro momento de su discurso, Biden afirmó haber "recortado el déficit federal en más de 7.000 millones de dólares". Probablemente se trate de un error y en realidad el mandatario quiso recordar su afirmación más frecuente de haber reducido el déficit en 1,7 billón de dólares.

"No es apto para el cargo"

A sus más de 80 años (este noviembre cumplió 81), Biden a menudo se ve envuelto en situaciones incómodas y se confunde durante sus discursos públicos, lo que los republicanos utilizan en campaña para cuestionar la capacidad del presidente para gobernar. A su vez, los partidarios de Biden están preocupados por su decreciente popularidad entre los votantes y buscan activamente estrategias para disipar las críticas sobre su edad.

Por su parte, el congresista Ronny Jackson, antiguo médico de la Casa Blanca, declaró el domingo que las capacidades cognitivas del mandatario se están deteriorando rápidamente, lo que supone una amenaza para la seguridad del país. "[El deterioro] se está produciendo rápidamente", dijo Jackson.

"He cuidado de tres presidentes... así que sé de primera mano lo que supone ser comandante en jefe y jefe de Estado. Es un trabajo agotador, tanto mental como físicamente. Este hombre no puede manejar el trabajo. Nos demuestra cada día que no puede hacer el trabajo, y esto no hará sino empeorar", añadió.