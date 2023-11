Lula agradece al emir de Catar su "gran esfuerzo" para el alto al fuego entre Israel y Hamás

Encontrei o Emir do Catar, Tamim bin Hamad al-Thani, em Doha. Entre os assuntos, as relações comerciais e de investimento crescentes entre Brasil e Catar e a paz no mundo. Agradeci o Emir pelo seu grande esforço pelo cessar-fogo e libertação de reféns entre Israel e Hamas, e a… pic.twitter.com/A4101nrHCk