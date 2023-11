Fallece Shane MacGowan, cantante y fundador de la banda de rock The Pogues

El músico irlandés y fundador de la banda de rock anglo-irlandesa The Pogues, Shane Macgowan, ha muerto este jueves, a la edad de 65 años, después de haber sido dado de alta la semana pasada. El músico había estado hospitalizado en Dublín durante varios meses después de que le diagnosticaran encefalitis viral a finales de 2022, informa AP.

"Con el más profundo dolor y el mayor pesar en el corazón anunciamos el fallecimiento de nuestro más hermoso, querido y muy amado Shane Macgowan", confirmaron su esposa Victoria Clarke, su hermana Siobhan y su padre Maurice en un comunicado.

El artista, nacido el 25 de diciembre de 1957, fundó The Pogues en 1982, la cual adquirió fama internacional en la década de 1980 y principios de los 90. Una de las más populares piezas del grupo es la balada navideña 'Fairytale of New York' ('Cuento de hadas de Nueva York', en español).