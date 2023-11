"Que no haya censura": López Obrador pide que le devuelvan sus cuentas de redes sociales a Vicente Fox

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió hoy que "le devuelvan" sus cuentas en redes sociales al exmandatario Vicente Fox (2000-2006), luego de que protagonizara una fuerte controversia que terminó con denuncias por violencia de género y su salida de X.

"Que le devuelvan la cuenta del 'face' a Fox, que no haya censura, que todo mundo se exprese, se manifieste, nada más que haya respeto, que no haya groserías", dijo el mandatario al confundirse, ya que la polémica no fue en Facebook*, sino en X (anteriormente Twitter).

El pasado fin de semana, Fox quedó envuelto en un escándalo luego de que se refiriera a Mariana Rodríguez Cantú, esposa del precandidato presidencial del Movimiento Ciudadano, Samuel García, como "dama de compañía".

Se equivocan quienes piensan que nuestro movimiento sólo tiene simpatía entre las clases populares. En todos los niveles socioeconómicos hay simpatizantes de todos los partidos, no son borregos, expresó el presidente @lopezobrador_.@Notimex@Notimex_TV#Mañanerapic.twitter.com/cdEPl1FxS1 — isaias hernandez (@photolumy) November 30, 2023

Aunque en un principio Fox intentó subir la apuesta e incluso discutió públicamente con la precandidata presidencial opositora, Xóchitl Gálvez, el lunes su cuenta en X apareció como "inexistente".

Este jueves, Fox reapareció en una entrevista en la que afirmó que él no había cerrado la cuenta y que buscaría otros canales para expresarse.

Reacción

Por otra parte, López Obrador consideró que los insultos de Fox forman parte de la reacción de sectores que se sienten "dueños de la clase media" y que están enojados por la postulación de García, porque consideran que debería haber apoyado a Gálvez para que solo hubiera una candidatura opositora en las presidenciales de 2024.

En ese grupo identificó al empresario Claudio X. González, quien ya definió a García como "otro peligro para México", mote que durante décadas le adjudicaron a López Obrador.

"Hay mucho enojo en contra de Samuel porque Claudio X. González, y un sector del conservadurismo se piensan dueños de la clase media, como si fuesen borregos y no es así", dijo,

En su imaginación, agregó, creen que al Gobierno sólo lo apoya "el pueblo raso", y ahora que García encabeza una candidatura que también es atractiva para la clase media, se inconforman porque sienten que se mete a los terrenos que ellos quieren manejar de manera exclusiva.

"Están totalmente equivocados, no saben de política, son neófitos en política, no se puede actuar con ese pensamiento corporativo: 'si no se suman todos a nuestra estrategia, a nuestra candidatura, son esquiroles y enemigos'", dijo.

* Red social propiedad de Meta, organización calificada en Rusia como extremista.