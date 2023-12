Filtran las instrucciones que Blinken dio a Israel sobre el conflicto con Hamás

El secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, habría dado instrucciones a Israel sobre su operativo en la Franja de Gaza, según declaraciones filtradas citadas por medios israelíes.

Durante su visita al país hebreo, el alto funcionario mantuvo una reunión del gabinete de guerra en la que señaló que Tel Aviv no tiene "crédito" para mantener la lucha contra Hamás durante meses y necesita cambiar sus tácticas en el sur del enclave palestino.

"No se puede operar en el sur de Gaza como lo hizo en el norte. Hay dos millones de palestinos allí. Es necesario evacuar a menos personas de sus hogares, ser más precisos en los ataques, no atacar las instalaciones de la ONU y garantizar que haya suficientes áreas protegidas [para los civiles]. ¿Y si no? Entonces no atacar donde hay población civil", sostuvo Blinken.

Asimismo, cuando el ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, dijo que "toda la sociedad" del país estaba apoyando el objetivo de desmantelar a Hamás, "aunque lleve meses", el secretario de Estado estadounidense respondió: "No creo que tenga crédito para eso".

Durante las conversaciones, Blinken también indicó al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que Washington está al tanto de su negativa acerca del establecimiento del gobierno liderado por la Autoridad Palestina en la Franja de Gaza una vez que Hamás sea derrocado. "Entendemos eso. La mejor manera de acabar con una idea es traer una idea mejor. Los demás Estados de la región necesitan saber qué están planeando", señaló.

"Mientras yo esté sentado en esta silla, la Autoridad Palestina, que apoya, educa y financia el terrorismo, no gobernará Gaza el día después de Hamás", advirtió Netanyahu.

EE.UU. apoya el derecho de Israel a protegerse

Al mismo tiempo, el vocero del Departamento de Estado, Matthew Miller, confirmó que Blinken mantuvo una reunión este viernes con Netanyahu y el gabinete de guerra israelí en Jerusalén. "El secretario reafirmó el apoyo de Estados Unidos al derecho de Israel a protegerse de la violencia terrorista de conformidad con el derecho internacional humanitario e instó a Israel a tomar todas las medidas posibles para evitar daños a los civiles", indica su comunicado.

Se precisa que Blinken y Netanyahu "discutieron los esfuerzos para asegurar la liberación de todos los rehenes restantes", así como resaltaron "la necesidad de acelerar la entrega de asistencia humanitaria crítica y vital a Gaza". "El secretario destacó el imperativo de tener en cuenta las necesidades humanitarias y de protección civil en el sur de Gaza antes de cualquier operación militar allí e instó a tomar medidas inmediatas para responsabilizar a los colonos extremistas por la violencia contra los palestinos en Cisjordania".

