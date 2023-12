"Compartí algo que no verifiqué": Gigi Hadid se disculpa luego de publicar un post antiisraelí

La supermodelo palestino-estadounidense Gigi Hadid pidió disculpas este martes después de publicar un material sobre un adolescente supuestamente secuestrado por los israelíes, en el cual acusó al país hebreo de secuestrar, violar y torturar a palestinos durante años "antes del 7 de octubre", así como calificarlo como el único país que mantiene a niños como prisioneros de guerra.

"Compartí algo que no verifiqué o en que no pensé profundamente antes de republicar", escribió Hadid en sus redes sociales. "Traté de subrayar que a los niños palestinos arrestados por las FDI a menudo no les otorgan los mismos derechos que a un niño israelí acusado del mismo crimen. Desgraciadamente, utilicé el ejemplo equivocado para enfatizar ese punto, y lo lamento", explicó.

El material original de la modelo incluyó un foto de Ahmed Manasra, quien a la edad de 13 años acuchilló a un policía y otro adolescente de la misma edad en Jerusalén Oriental en 2015, y que fue condenado por asesinato, mientras que su primo y cómplice, Hassan Manasra, fue disparado por los policías. La publicación estaba acompañada por un texto que decía que Manasra fue secuestrado por los israelíes y está en confinamiento solitario "pese a sus problemas de salud graves". Además, compartió un video en el cual se decía que los israelíes han extraído órganos de palestinos muertos sin su previo consentimiento.

Hadid también reiteró que "atacar a cualquier persona, lo que por supuesto incluye a las personas judías, NUNCA ESTÁ BIEN". "Tomar a personas inocentes como rehenes NUNCA ESTÁ BIEN. Dañar a alguien PORQUE es judío NUNCA ESTÁ BIEN", manifestó.

En octubre, el Gobierno israelí acusó a la modelo de "hacer la vista gorda" ante los acontecimientos que desencadenaron la guerra entre Israel y el movimiento Hamás después de que publicara un mensaje de apoyo al pueblo palestino. "No hay nada judío en el trato que el Gobierno israelí da a los palestinos", escribió Hadid en las redes sociales, añadiendo que "condenar al Gobierno israelí no es antisemita y apoyar a los palestinos no significa apoyar a Hamás".