Zelenski se opone a dejar el cargo: "Sería muy injusto, equivocado y definitivamente desmotivador"

El presidente de Ucrania, Vladímir Zelenski, afirmó en su reciente entrevista con AP que no planea dejar el cargo a pesar de que su país se encuentra sumergido en un conflicto "sin un final a la vista" y una economía totalmente reestructurada.

"Honestamente, no se puede hacer eso", aseguró el mandatario. "Esto sería muy injusto, equivocado y definitivamente desmotivador", sostuvo.

Asimismo, declaró que las hostilidades han imposibilitado la celebración de elecciones presidenciales previstas en Ucrania para marzo, agregando que la mayoría de sus ciudadanos opinan que sería una votación "peligrosa y sin sentido".

Una nueva fase del conflicto

En sus declaraciones, también abordó la situación en el campo de batalla, señalando que el conflicto ha entrado en otra etapa debido al frío que puede complicar aún más los combates. "Tenemos una nueva fase de la guerra, y eso es un hecho", reconoció el presidente, para añadir que "el invierno en su conjunto es una nueva fase de la guerra".

Al mismo tiempo, el jefe de Estado ofreció una especie de balance acerca de los resultados de sus tropas. "Mire, no vamos a dar marcha atrás, estoy satisfecho. Estamos luchando con el segundo [mejor] Ejército del mundo, estoy satisfecho", dijo, refiriéndose al Ejército ruso.

No obstante, "estamos perdiendo gente, no estoy satisfecho. No obtuvimos todas las armas que queríamos, no puedo estar satisfecho, pero tampoco puedo quejarme demasiado", expresó el presidente ucraniano.

Una contraofensiva fracasada

En referencia a la contraofensiva lanzada por Kiev este verano, Zelenski señaló que sus combatientes no pudieron lograr avances significativos. "Queríamos resultados más rápidos. Desde esa perspectiva, lamentablemente no logramos los resultados deseados. Y esto es un hecho", admitió.

Según sus palabras, el fracaso en parte se atribuye a que Ucrania no obtuvo todas las armas que necesitaba de sus aliados. "No hay suficiente potencia para lograr los resultados deseados más rápido. Pero esto no significa que debamos rendirnos, que tengamos que rendirnos", manifestó. "Tenemos confianza en nuestras acciones", agregó.

Producción nacional de armas

Para combatir esa insuficiencia, Zelenski tiene en mente lanzar una producción armamentística masiva en el territorio de su propio país, por lo que aseguró que una parte importante del presupuesto de Ucrania está destinada a ese fin, pero el volumen de la fabricación actual está lejos de considerarse satisfactoria.

Actualmente, el objetivo del mandatario se centra en conseguir que los aliados occidentales, incluido Estados Unidos, le ofrezcan préstamos y contratos para que su idea pueda cobrar vida. "Esta es la salida", insistió Zelenski.

"Dennos estas oportunidades y construiremos", indicó, recordando su última visita a Washington en la que solicitó licencias para fabricar armamento estadounidense. "Cualquiera que sea el esfuerzo y el tiempo que requiera, lo haremos y lo haremos muy rápidamente", prometió.

Miedo a que Ucrania quede en el olvido

Por otro lado, Zelenski reconoció que teme que el conflicto ucraniano quede eclipsado por las hostilidades desatadas entre Israel y Hamás. De tal manera, comentó que los acontecimientos en la Franja de Gaza podrían poner en peligro el flujo de ayuda militar hacia Kiev.

"Ya podemos ver las consecuencias de que la comunidad internacional cambie [la atención] debido a la tragedia en Oriente Medio", sostuvo. "Solo los ciegos no lo reconocen", afirmó el mandatario.

En este sentido, mencionó que los ucranianos entienden que también deben "luchar para llamar la atención sobre la guerra a gran escala". "No debemos permitir que la gente se olvide de la guerra aquí", aseveró, señalando que "sin atención, puede haber debilidad en el Congreso [de Estados Unidos]".

De hecho, las futuras elecciones presidenciales estadounidense así como el clima político actual en el país norteamericano es otro motivo de preocupación de Zelenski. Cualquier cambio en el Gobierno podría suponer una menor asistencia económica y militar para Ucrania, teniendo en cuenta que un número cada vez mayor de republicanos no está a favor de enviar más ayuda, y no está claro si el Congreso aprobará una nueva solicitud de suministro de la Casa Blanca.

Frente a sus temores, Zelenski no dudó en amenazar a la OTAN con supuestos ataques rusos contra sus países miembros en el caso de que disminuya la cantidad de apoyo hacia Kiev. "En el caso de Ucrania, si la resiliencia falla hoy debido a la falta de ayuda y la escasez de armas y financiación, significará que lo más probable es que Rusia invada los países de la OTAN". "Y entonces los niños estadounidenses lucharán", aseguró.

Kiev no está bajo presión para negociar con Moscú

Durante la entrevista, el presidente ucraniano también desmintió los rumores acerca de una posible presión ejercida por países occidentales contra Kiev para que negocie un acuerdo de paz con Rusia.

"No la siento todavía", afirmó, agregando que "siempre se escuchan algunas voces". Según sus declaraciones, Ucrania quiere "impulsar la fórmula de la paz e involucrar a tantos países del mundo como sea posible, para que aíslen políticamente a Rusia".