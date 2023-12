Un actor de 'El juego del calamar' pierde dos dedos después de que una motosierra aterrizara en su pie

Uno de los actores de la serie de Netflix 'El juego del calamar', Geoffrey Giuliano, sufrió un terrible accidente al caérsele al pie una motosierra que le cortó dos dedos, informa Daily Mail este viernes.

"Los médicos me dijeron que tengo suerte de estar vivo, pero no me siento afortunado. Una motosierra casi me mata", señaló Giuliano citado por el medio, asegurando que lo que vivió fue "peor" que cualquiera de las escenas de la popular serie surcoreana.

"La motosierra voló unos 8 pies [casi 2,5 metros] en el aire, golpeó el suelo, lo perforó y luego aterrizó en mi pie, por lo que se fueron la parte superior de mi dedo gordo y el segundo dedo", indicó el actor, que interpretó al malvado VIP No. 4, antes de someterse a una operación en un hospital de Tailandia, donde ocurrió el accidente.

Según el medio, los hechos ocurrieron durante la construcción de la casa de Giuliano, de 70 años, quien señala que en ese momento no le dolió, pero perdió muchísima sangre. Tras el suceso, recogió los dedos, los puso en una toalla de papel y corrió al hospital, donde los "cosieron temporalmente".

"Ninguno de los concursantes de 'El juego del calamar' podría haber sobrevivido a esto", afirmó, y añadió que los actores se habrían desmayado si hubieran tenido que pasar por lo que él pasó.