López Obrador envía nueva terna de candidatas a la Suprema Corte tras el rechazo del Senado

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció este viernes que ya envió al Senado la segunda terna de candidatas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para cumplir con el procedimiento legal, después de que su primera lista fuese rechazada.

En la nueva propuesta, que dio a conocer durante su habitual conferencia de prensa, repitió los nombres de Berta María Alcalde Luján y Lenia Batres Guadarrama, pero descartó a María Estela Ríos González, y en su lugar incluyó a Eréndira Cruz Villegas.

Las tres reconocidas abogadas tienen vínculos con el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el partido fundado por López Obrador.

“Ya envié la terna para la SCJN, van Eréndira Cruzvillegas, Lenia Batres y Bertha Alcalde, a ver qué resuelve el Senado; de una u otra forma ya se va a resolver y habrá 5 mujeres en la Corte”: López Obrador @lopezobrador_ sobre la terna para la @SCJNpic.twitter.com/aXVEpb5IGZ — Salvador Zaragoza Andrade (@SalvadorZA) December 1, 2023

Alcalde Luján, por ejemplo, es hermana de la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, y en marzo pasado fue propuesta, sin éxito, para encabezar el Instituto Nacional Electoral (INE).

Batres Guadarrama, en tanto, ha sido diputada federal y es hermana del jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres. Actualmente es consejera adjunta de Legislación y Estudios Normativos de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.

Cruz Villegas, la nueva postulante, es la jefa de unidad de asuntos Jurídicos de la Secretaría de Cultura.

Espera

Una de ellas sustituirá a Arturo Zaldívar, el magistrado que el mes pasado renunció de manera sorpresiva al cargo que debía ocupar en la SCJN hasta diciembre del próximo año, y que de inmediato se sumó a la campaña de la precandidata oficialista a la presidencia, Claudia Sheinbaum.

"A ver qué resuelven en el Senado, esperamos que tenga una nueva mayoría calificada para tener una nueva ministra, es muy importante, de una u otra forma se va a resolver", dijo López Obrador al destacar que, con esta incorporación, el máximo órgano de justicia tendrá por primera vez cinco mujeres entre sus 11 miembros.

"Nunca se había visto eso, y estoy seguro de que, quien me va a sustituir, va a promover más mujeres para la Corte, o sea que de 11 puede ser que lleguen a seis, es una buena noticia", afirmó.

Por otra parte, el mandatario descartó que él vaya a cabildear el nombramiento en el Senado luego de que la primera terna, que se discutió el miércoles, fuera rechazada en parte debido a la ausencia de legisladores oficialistas.

"Es un asunto del Senado, no me meto a hacer gestiones ahí, yo envié una terna y no le hablo a nadie porque, si no, caemos en lo de antes, que se enviaba pero (el presidente) decía: 'quiero que quede esta persona' y todo era pura simulación", señaló.