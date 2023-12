¿Cómo será el plan de 'desextinción' para regresar a la vida al pájaro dodo?

La 'startup' de biotecnología estadounidense Colossal Biosciences, cuyo principal objetivo es regresar a la vida a especies extintas, se asoció con la Fundación para la Vida Silvestre de Mauricio (MWF) para darle al pájaro dodo ('Raphus cucullatus') un hogar en su isla nativa en el este de África cuando el ave sea finalmente recuperada de la extinción, informa The Dallas Morning News.

"Nuestro objetivo con todas las especies con las que trabajamos es devolverlas a su hábitat natural", comentó Ben Lamm, cofundador y director ejecutivo de la compañía. "Este respaldo y colaboración de MWF es un gran testimonio del increíble trabajo que están haciendo no solo nuestros equipos científicos para traer de vuelta al dodo, sino también el equipo para devolverlo exitosamente a su hábitat natural", agregó.

El plan de desextinción

A inicios de año, la empresa biotecnológica había anunciado su plan para recuperar a estas pacíficas aves, que fueron exterminadas por la caza indiscriminada en el siglo XVII. El equipo de la paleogenética Beth Shapiro, quien dirige el proyecto, secuenció por primera vez el genoma de la extinta ave en marzo de 2022.

La empresa también detalló que ha secuenciado el genoma del solitario ('Pezophaps solitaria'), un pariente extinto del dodo de la isla Rodrigues, cerca de Mauricio, con el que piensan reconstruir el genoma completo del dodo. Además, secuenciaron también el genoma de la paloma de Nicobar ('Caloenas nicobarica'), el pariente vivo más cercano del dodo, y que es endémica de ciertas islas del Índico.

Los científicos de Colossal decidieron traer de vuelta al ave extinta editando el genoma de la paloma de Nicobar para manipular las llamadas células germinales primordiales con los rasgos del dodo. Estas células, que actúan como precursoras de los ovarios o testículos y pueden producir espermatozoides y óvulos, serían introducidas a gallos y gallinas estériles que al reproducirse darían lugar a embriones de un dodo.

"Físicamente, el dodo restaurado será imperceptible de lo que sabemos sobre su apariencia", afirmó Matt James, jefe de animales de Colossal, en un correo electrónico a CNN.

Pros y contras de sus posibles ubicaciones

Los expertos todavía no han decidido el lugar exacto donde reintroducir al animal en naturaleza. Vikash Tatayah, director de conservación de MWF, explicó a CNN que el "sitio ideal no existe". Entre las posibles localizaciones están una pequeña isla y un islote deshabitados, que no albergan depredadores naturales. Sin embargo, a la fundación le gustaría que los dodos estuvieran en una lugar accesible al público, por lo que también barajan ubicarlos en una reserva natural en la isla principal de Mauricio, a pesar de que en ese caso quizás sería necesario "excluir, realojar o incluso controlar" especies invasoras como ratas, gatos salvajes, cerdos, perros, monos, mangostas y cuervos. Con todo, Tatayah considera que el dodo "será una gran ventaja para la restauración de los ecosistemas" de Mauricio.

Por su parte, Julian Hume, paleontólogo aviar del Museo de Historia Natural de Londres, que ha estudiado el ave, se muestra más cuteloso. "A pesar de ser una de las aves más famosas del mundo, todavía no sabemos prácticamente nada sobre el dodo, por lo que es imposible saber cómo interactuaba con su entorno", señaló en un correo electrónico.

Hume plantea que, aunque la idea de Colossal es sensata, debido a la complejidad "de recrear una especie a partir del ADN, incluso si fuera posible, solo puede dar como resultado una criatura parecida a un dodo". En cuanto al estudio del animal una vez reintroducido, el experto apunta que, "en el mejor de los casos, Colossal solo puede producir un ave con algunas cualidades similares a las del dodo, y un ave que no tiene una idea inherente de cómo vivir en la naturaleza, por lo que sería bastante ingenuo basar [en ella] cualquier conclusión sobre el comportamiento u otros caracteres de la historia vital".

