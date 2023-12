Messi rompe el silencio y revela nuevos detalles sobre su roce con Lewandowski en Catar 2022

Lionel Messi contó detalles del detrás de escena en el tenso episodio que tuvo con el polaco Robert Lewandowski durante el partido entre Argentina y Polonia por la fase de grupos del Mundial de Catar 2022.

En aquel encuentro, que terminó con la victoria 0-2 de la Albiceleste, el astro argentino regateó dos veces a su rival, que lo cortó con una falta grosera. Cuando el polaco lo quiso saludar en ese momento, la 'Pulga' lo terminó ignorando.

"Me habían molestado las declaraciones que hizo porque cuando yo gané el Balón de Oro dije lo que sentía de verdad. Que él hable de la manera que habló, me molestó. Después del partido nos hemos cruzado y lo hablamos, la verdad que fue un malentendido", reveló Messi en el ciclo de entrevistas 'Campeones, un año después', estrenado recientemente en Star+.

El rosarino hace referencia a cuando ganó su 7.° Balón de Oro en 2021. En aquel momento, manifestó en su discurso que Lewandowski debió haber merecido el suyo en 2020, año en el que no se llevó a cabo la gala por la pandemia. Posteriormente, el polaco declaró que Leo no había sido sincero con sus palabras: "Me hubiera gustado que sus palabras fueran honestas y no algo vacío".

Por otro lado, el campeón del mundo se pronunció sobre las gambeteadas que le hizo a su rival en el partido. "¿Si en esa jugada lo volví a gambetear porque era él? Sí. En ese momento estaba molesto, me parecía que no correspondía. No me acuerdo bien qué había dicho, pero no era lo que él decía. Estaba caliente. Después fue al Barcelona, nos cruzamos con él estando en el club, hablamos del club de la ciudad y quedó todo bien", relató.

Por su parte, Ángel Di María, compañero de Messi en la selección argentina, también se refirió a aquel polémico episodio. "Hasta mi abuela se dio cuenta que Messi encaraba a propósito a Lewandowski en el Mundial. Son cosas de él, que le quedan adentro a veces. Cuando uno habla de él, te la termina tirando en una nota o te lo hace dentro de una cancha. Él habla así, de esa manera. Creo que es normal", afirmó.