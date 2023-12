Rehenes liberados por Hamás y familiares de retenidos reclaman reunirse con Netanyahu

Familiares de los rehenes retenidos en Gaza, así como varios de los rehenes liberados por Hamás en los últimos días han pedido este sábado reunirse con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y los miembros del gabinete de guerra después de que terminara la tregua y Tel Aviv anunciara que se retiraba de las conversaciones con el movimiento palestino.

"El fin del alto el fuego y el regreso de los combates obligan a informar inmediatamente a las familias de los rehenes", cita The Times of Israel su comunicado. "Cada día podría ser el último día, no podemos dejarlos ahí", defienden los solicitantes.