"Mi familia vive en este lugar": periodista reporta en vivo el bombardeo de su casa en Gaza (VIDEO)

La corresponsal del canal turco TRT Haber no pudo contener las lágrimas mientras estaba informando del ataque.

Una periodista del canal turco TRT Haber reportó durante una transmisión en vivo sobre el bombardeo de la casa de su familia, ubicada en la ciudad palestina de Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza.

"Mi familia, mi marido y mis hijos viven en este lugar. No he podido enterarme de su situación hasta ahora", dijo Rubai Halit mientras no podía contener las lágrimas.

Mientras tanto, el canal informó este sábado que la familia de la corresponsal logró abandonar la vivienda antes del ataque.