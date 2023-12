La Policía identifica a un sospechoso del asesinato en serie de personas sin hogar en Los Ángeles

La Policía de Los Ángeles (EE.UU.) anunció este sábado que ya fue identificado un sospechoso en relación con los asesinatos de tres personas sin hogar esta semana.

El presunto responsable sería Jerrid Joseph Powell, de 33 años, quien ya estaba bajo custodia por el homicidio de un empleado del condado durante un robo a mano armada este martes en San Dimas, recoge ABC News.

Según Michel Moore, jefe de la Policía de Los Ángeles, el vehículo de Powell estaba en la escena de los tres homicidios de los hombres sin techo, y una pistola recuperada de su vehículo fue "positivamente identificada" como el arma homicida.

La primera víctima fue José Vamos, de 37 años, asesinado sobre las 3:00 de la madrugada del 26 de noviembre en un barrio del sureste de Los Ángeles. El segundo caso ocurrió en el Distrito Central el 27 de noviembre, cuando alrededor de las 4:55 de la madrugada Mark Digs, de 62 años, fue matado a tiros. El tercero tuvo lugar en la subdivisión de Hollenbeck el 29 de noviembre, hacia las 2:30 de la madrugada, cuando fue asesinado un hombre de 52 años.

Las autoridades creen que no es la primera vez que Powell asesina a alguien. "Sospecho mucho de eso. No entiendo cómo, cuando se mira la secuencia de las cuentas en cuatro días, cuatro individuos son brutalmente asesinados, y la forma en que se produjeron. Tengo grandes sospechas de que esto no empezó el domingo por la mañana, hace menos de una semana", declaró Moore.