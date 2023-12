Los venezolanos son convocados a las urnas para votar sobre la disputa territorial con Guyana

Este domingo se realiza el referendo consultivo en el que será pulsada la opinión de los electores respecto a la diatriba en la controversia territorial que sostiene Venezuela con Guyana por el territorio Esequibo, además de los mecanismos idóneos que considera el pueblo venezolano para dirimir este conflicto y las tensiones actuales con el Gobierno de la República Cooperativa de Guyana.

A las 06:00 abrieron los centros electorales. Como es tradicional, el presidente Nicolás Maduro fue el primero en ejercer su derecho al voto. Habló sobre las bondades del poder electoral venezolano, el sistema automatizado del voto venezolano y también sobre el propósito fundamental de esta consulta.

"Yo lo primero que hice, Oscar, fue mandarle una carta y hacer gestiones directas con los primeros ministros del Caribe para una reunión cara a cara, 'face to face', entre el presidente de Guyana y mi persona, como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Y qué fue lo que dijo el presidente de Guyana? No pienso conversar, no voy a hablar. El primer efecto que tiene que tener la voz poderosa de la unión nacional de Venezuela es sentar al presidente de Guyana y que vuelvan al Acuerdo de Ginebra y a los mecanismos de negociación pacífica, diplomática", manifestó el mandatario.

Está previsto que la votación dure unas 12 horas, hasta las 18:00. Como es tradicional en Venezuela, se espera que, si al final, al cierre de la jornada, todavía hay electores en la cola, el Consejo Nacional Electoral pueda decidir extender el proceso de votación. Una hora después del cierre total de las mesas se estarán conociendo los primeros resultados de este referendo consultivo.

Es importante decir que hay habilitados más de 20 millones de venezolanos en unos 15.857 centros de votación en todo el territorio nacional. El Consejo Nacional había anunciado ya este sábado que el 100 % de las mesas estaban instaladas en todo el país. Los electores aseguran que es un proceso totalmente rápido, expedito para ejercer su derecho al voto.

Cabe recordar que en las cinco preguntas que se les realizan a los electores, se les consulta su opinión sobre cómo dirimir este conflicto con Guyana y otros aspectos que tienen que ver con la controversia territorial.