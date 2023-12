El destructor USS Carney derriba tres drones de los hutíes yemeníes sobre el mar Rojo

El Mando Central del Ejército de EE.UU. (CENTCOM) ha comunicado que este domingo destruyó tres drones lanzados por las fuerzas de los hutíes rebeldes desde Yemen mientras respondía a cuatro ataques contra tres buques comerciales en el sur del mar Rojo. El texto señala que los tres barcos estaban operando en aguas internacionales y "están conectados a 14 naciones distintas".

Desde el CENTCOM han añadido que el destructor de misiles guiados estadounidense USS Carney respondió a las llamadas de socorro de las naves atacadas y les brindó su asistencia.

Primer ataque

Fue registrado en torno a las 9:15 (hora local) contra el Unity Explorer, un buque de carga a granel con bandera de Bahamas, de propiedad y operación británica y tripulado por marineros de dos naciones. El destructor estadounidense, que estaba realizando una patrulla en el mar Rojo, detectó el lanzamiento de misiles balísticos antibuque desde áreas controladas por los hutíes en Yemen. Los proyectiles impactaron en las cercanías del Unity Explorer.

Más tarde, cerca del mediodía, el USS Carney derribó un dron, lanzado desde el área de control hutí, que se dirigía hacia el destructor estadounidense, aunque su objetivo específico no estaba claro. "No podemos evaluar en este momento si el USS Carney era un objetivo del vehículo aéreo no tripulado. No hubo daños al buque estadounidense ni heridos al personal", afirma el CENTCOM.

Segundo ataque

Se produjo alrededor de las 12:35 (hora local), cuando el Unity Explorer informó que sufrió daños menores tras ser alcanzado por un misil disparado desde áreas controladas por los hutíes en Yemen. Mientras el destructor estadounidense respondía a la llamada de socorro del barco, detectó otro dron entrante y lo destruyó.

Tercer ataque

Tuvo lugar aproximadamente a las 15:30 (hora local), cuando el buque Number 9 —granelero de bandera panameña, de propiedad y operación de Bermudas y Reino Unido— fue alcanzado por un misil. El impacto del proyectil causó daños al barco, sin causar víctimas.

Cuarto ataque

En torno a las 16:30 (hora local) un misil fue disparado contra el Sophie II, un granelero de bandera panameña tripulado por marineros de ocho países. El buque envió una señal de socorro y el USS Carney respondió nuevamente. No se registraron daños significativos en la nave tras ser alcanzada por el proyectil. Mientras el destructor estadounidense se dirigía hacia el Sophie II, derribó otro dron que se aproximaba en su dirección.

"Estos ataques representan una amenaza directa al comercio internacional y la seguridad marítima. Han puesto en peligro las vidas de tripulaciones internacionales que representan a varios países de todo el mundo", reza el comunicado del CENTCOM.

"También tenemos todas las razones para creer que estos ataques, si bien son lanzados por los hutíes en Yemen, son plenamente permitidos por Irán", apuntó el mando militar estadounidense, agregando que "considerará todas las respuestas apropiadas en plena coordinación con sus aliados y socios internacionales".