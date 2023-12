Hallan muerto a un bebé secuestrado en EE.UU. y la Policía descubre al padre "desnudo y haciendo declaraciones extrañas"

Las autoridades emitieron una alerta el viernes por la mañana para localizar a Jeremy Best, de 48 años, y su hijo, Zeke Best, de diez meses.

En un trágico giro de los acontecimientos, un bebé secuestrado en el estado de Idaho (EE.UU.) fue hallado muerto este sábado en un bosque, después de que su padre fuera visto caminando desnudo y delirando por las inmediaciones.

La Oficina del Sheriff del Condado de Teton emitió una alerta el viernes por la mañana para localizar a Jeremy Best, de 48 años, y su hijo, Zeke Best, de diez meses. Según las autoridades, el hombre secuestró al niño en su casa, en cuyo interior la madre, Kali Jean Randall, de 38 años, fue encontrada muerta. El caso está siendo investigado como un homicidio, con Best como el principal sospechoso.

La Policía encontró el cuerpo de Zeke a unos 24 kilómetros al este de la ciudad de Idaho Falls, después de que un cazador alertara a los oficiales sobre la presencia de un individuo en un saco de dormir a un lado de la carretera.

El hombre, que fue identificado como el padre del bebé, estaba "desnudo y haciendo declaraciones extrañas", señaló la Oficina del Sheriff del Condado de Bonneville.

"Cerca de la zona donde Best fue localizado, los agentes localizaron su vehículo, un Chevy SUV negro, en un terraplén fuera de la carretera. Los agentes también localizaron a un niño, Zeke Best, fallecido en el lugar", indica el informe.

Best fue trasladado a un hospital, donde se le realizaron pruebas médicas y de salud mental. Tras recibir el alta, fue trasladado a la cárcel del condado de Bonneville y fichado por la orden de detención pendiente del condado de Teton. El sujeto permanecerá encarcelado hasta su comparecencia ante el tribunal.