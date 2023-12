Argentina: Para firmar el acuerdo entre el Mercosur y la UE hay que discutir "determinadas condiciones"

El presidente saliente de Argentina, Alberto Fernández, ha expresado este domingo que para firmar el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea se requiere discutir "determinadas condiciones" que permitan "sostener y hacer crecer" las industrias, recoge Télam.

"Quiero discutir algo que le sirva a los argentinos, es un acuerdo entre dos regiones, hay intereses que tener en cuenta", afirmó Fernández en una entrevista con Radio Futurock. Además, el mandatario señaló que "el acuerdo Mercosur-Unión Europea no se ha firmado no porque Argentina no quiera sino porque encontró resistencia dentro de Europa".

Mientras, el ministro de Asuntos Exteriores argentino, Santiago Cafiero, declaró en una entrevista con La Nación que "no están dadas las condiciones para firmar el acuerdo", al tiempo que aseguró que "las conversaciones seguirán y el trabajo realizado es mucho".

Según Cafiero, el acuerdo iniciado en 2019 "tiene un impacto negativo en la industria del Mercosur, sin reportar a cambio beneficios para sus exportaciones agropecuarias, que están limitadas por cuotas muy restrictivas y sujetas a regulaciones ambientales unilaterales que las exponen a una vulnerabilidad a futuro".

"Seguiremos trabajando para lograr las incorporaciones que son necesarias para que las brechas y asimetrías entre los dos bloques no solo no aumenten, cristalizando al Mercosur como proveedor de materias primas, sino que se reduzcan", destacó, agregando que "las demandas del Mersosur están todas sobre la mesa y defienden los intereses del agro y de la industria".